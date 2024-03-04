П'ять рослин, які потрібно обов'язково обрізати у березні, щоб вони гарно цвіли

Обрізання рослин, квітів, дерев та кущів ранньою весною — це питання не лише краси та естетичного вигляду, а й необхідна міра, яка сприяє кращому цвітінню та плодючості рослин.

Найкращий час для обрізання багатьох дерев — це квітень, проте фахівці нагадують про п'ять видів рослин, які обов'язково потрібно обрізати на початку березня. Зверніть на це увагу, оскільки саме завдяки цьому рослини будуть краще рости та порадують цвітінням..

Експерт із садівництва Крейг Вілсон вказав, які саме рослини треба обрізати в березні, щоб стимулювати їхній ріст та цвітіння

Гліцинія

Цю дуже красиву рослину можна обрізати у лютому та березні. Отже, якщо ви не обрізали гліцинію у лютому, зробіть це обов'язково у березні. Бо, якщо не встигнете першого місяця весни, наступного разу це можна буде зробити літом — у липні та серпні.

Потрібно зрізайте молоді пагони так, щоб на кожному залишилося лише по дві бруньки.

Гліцинія

Троянди

Березень — найкращий час для обрізки троянд і трояндових кущів. Коли трохи потеплішає, не буде морозів, на початку весни починайте обрізку цієї рослини. І не бійтеся це робити, зрізайте більше, усе відросте, пагони стануть набагато довшими. Обрізайте близько розташовані стебла. Робіть зріз під кутом 45 градусів на 5 – 7 міліметрів вище рівня бруньки.

Троянди

Гортензія

Якщо хочете, щоб гортензія квітла ціле літо, не забудьте обрізати її у березні. Для цієї рослини дуже важливо обрізати всі стебла.

Гортензія

Клематис

У березні обов'язково потрібно видалити торішню поросль. Обріжте рослину на 25 – 30 сантиметрів над рівнем землі. Регулярна обрізка сприяє інтенсивному росту та рясному цвітінню.

Клематис

Фруктові дерева

І звичайно не забудьте обрізати груші та яблуні поки дерева перебувають у спокої. У березні ви ще маєте трохи часу, аби обрізати гілки, а коли дерево почне покриватися бруньками й рости, буде запізно. Під час обрізки фруктових дерев пам'ятайте, що обрізати потрібно так, щоб крона дерева була келихоподібною, а світло потрапляло на всі частини дерева.

Яблуні

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