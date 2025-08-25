Пил більше не буде осідати на меблях: запам’ятайте, чим протерти поверхню для тривалого захисту

Що робити, щоб не осідав пил на меблі / © Фото з відкритих джерел

Пил на меблях — це справжнісінька халепа для кожної господині. Бо щойно зробиш прибирання, а вже наступного дня всі поверхні вкриті сірою плівкою. Чому так відбувається? Насправді, проблема не в якості прибирання, а в неправильному підході до протирання меблів. Якщо використовувати ці прості методи, можна знизити осідання пилу на 70% і значно скоротити частоту прибирання.

Чому пил осідає так швидко

Головна причина — статична електрика. Коли ми протираємо меблі сухою тканиною, на поверхні накопичується заряд, який притягує дрібний пил, наче магнітом. Тому після звичайного прибирання пил повертається вже наступного дня.

Що зробити, щоб пил не осідав на меблі

Треба приготувати антистатичний розчин. Змішайте 1 частину білого оцту з 2 частинами води. Додайте 2-3 краплі оливкової олії на склянку готового розчину, це допоможе створити захисну плівку та зробить поверхню гладкішою. У такий спосіб можна нейтралізувати статичний заряд і уповільнити накопичення пилу на меблях.

Використання правильних тканин для прибирання. Найкраще підходить мікрофібра, вона добре збирає часточки пилу і рівномірно розподіляє захисний склад. Не варто використовувати паперові рушники та бавовняні ганчірки, бо вони лише підсилюють статичний заряд.

Техніка прибирання. Зволожте серветку з мікрофібри приготованим розчином. Протирайте меблі плавними рухами, уникаючи надлишкової вологи. Не допускайте розводів і потрапляння великої кількості рідини на дерев’яні поверхні.

Обробка різних поверхонь. Для дерева використовуйте воскові засоби, вони утворюють захисний шар до 3 тижнів. Для скла та глянцю підійде розчин ізопропилового спирту та води у пропорції 1:1, така рідина забезпечить блиск і антистатичний ефект.

Які ще корисні поради щодо прибирання