- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 2 хв
Пил не осідатиме на поверхні тижнями: професійний спосіб прибирання, який легко повторити
Як створити захисний шар від пилу на меблях та підвіконнях, щоб рідше прибирати і не нашкодити поверхням.
Пил у домі — проблема, з якою стикається кожен з нас. Протерті підвіконня, полиці чи стільниці вже за день знову вкриваються сірим нальотом. Регулярне прибирання забирає купу сил та часу, але не дає тривалого ефекту. А професійні клінери вже давно використовують простий прийом, який дозволяє зберігати чистоту значно довше. Його основа — звичайний аптечний гліцерин.
Як надовго позбутися пилу на меблях і підвіконнях за допомогою гліцерину
Гліцерин має здатність утворювати на поверхнях тонку, майже невидиму плівку. Вона не липка, не залишає слідів, але виконує важливу функцію — перешкоджає осіданню пилу. Частинки не затримуються на оброблених ділянках і з часом осипаються вниз.
Як правильно обробити поверхні.
Для процедури знадобиться аптечний гліцерин, серветка з мікрофібри чи м’яка ганчірка.
Нанесіть невелику кількість гліцерину на серветку.
Рівномірно протріть горизонтальні поверхні: полиці, підвіконня, меблі, техніку.
Дайте поверхні висохнути природним шляхом.
Надлишок засобу не потрібен — достатньо тонкого шару.
Після такого оброблення пил осідає значно повільніше, поверхні довше залишаються чистими та блискучими, тому прибирання потрібно проводити значно рідше. Ефект може тривати від кількох тижнів до 2 місяців, залежно від умов у приміщенні.
Цей метод прибирання з гліцерином клінери застосовують у готелях і апартаментах, музеях і виставкових залах, ресторанах і кафе, в супермаркетах. Там, де важливо підтримувати ідеальну чистоту без щоденного витирання пилу.
Для яких поверхонь підходить цей спосіб прибирання
Метод безпечний для:
полірованих меблів;
скла та дзеркал;
пластику;
ламінованих поверхонь.
Він не пошкоджує покриття й не залишає розводів за умови правильного нанесення.