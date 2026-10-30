Варення.

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У холодильнику залишилася відкрита банка варення? Не поспішайте викидати солодку заготівлю — вона стане чудовою начинкою для домашньої випічки. Це прості рецепти з доступних інгредієнтів, які допоможуть використати залишки варення й потішити рідних ароматною випічкою до чаю.

ТСН.ua підготував три прості рецепти домашньої випічки з варенням.

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Для пирогів, рогаликів і печива можна використовувати різні види варення. Яблучне чудово поєднується з корицею та підходить майже для будь-якої домашньої випічки. Сливове найкраще смакує в пісочному тісті й тертому печиві, а абрикосове додає ніжного фруктового смаку пирогам і рогаликам. Вишневе варення стане вдалим вибором для тих, хто любить солодку випічку з приємною кислинкою, а смородинове добре пасуватиме до тертого печива та відкритих пирогів.

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Якщо варення надто рідке, його можна трохи уварити на слабкому вогні або додати невелику кількість крохмалю, щоб начинка не витікала під час випікання. А якщо воно дуже солодке, варто зменшити кількість цукру в тісті, щоб смак десерту був збалансованим.

Пиріг на швидку руку

Інгредієнти:

борошно — 300 г

яйця — 2 шт

цукор — 100 г

вершкове масло — 100 г

сметана — 2 ст. л.

розпушувач — 1 ч. л.

варення — 250–300 г

ванільний цукор

Приготування:

М’яке вершкове масло розітріть із цукром. Додайте яйця та сметану, перемішайте до однорідності. Всипте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке тісто. Воно має бути еластичним і не надто липким. Відокремте приблизно третину тіста, загорніть і покладіть до морозилки на 20–30 хв. Решту тіста розподіліть у формі для випікання, сформувавши невеликі бортики. Викладіть варення рівним шаром. Охолоджену частину тіста натріть зверху на великій тертці. Випікайте пиріг у розігрітій до 180°C духовці приблизно 30–40 хв.

Рогалики з варенням і

Інгредієнти:

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борошно — 350 г

вершкове масло — 150 г

сметана — 150 г

цукор — 2 ст. л

розпушувач — 1 ч. л

густе варення — 150–200 г

цукрова пудра

Приготування:

Змішайте борошно з розпушувачем і цукром. Додайте холодне масло, нарізане кубиками, та перетріть суміш руками до крихти. Додайте сметану і швидко замісіть тісто. Загорніть його та покладіть у холодильник на 30 хв. Розділіть тісто на дві частини. Кожну розкачайте в круглий пласт завтовшки приблизно 3 мм. Розріжте кожне коло на 8 трикутників. На широку частину кожного викладіть трохи варення, не доходячи до країв. Скрутіть трикутники від широкого краю до вузького, формуючи рогалики. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте за температури 180°C протягом 20–25 хв.

Терте печиво з варенням

Інгредієнти:

борошно — 350 г

вершкове масло або маргарин для випічки — 200 г

яйце — 1 шт

цукор — 100 г

розпушувач — 1 ч. л

ванільний цукор — 1 ч. л

густе варення — 250 г

Приготування:

М’яке масло розітріть із цукром і ванільним цукром. Додайте яйце та перемішайте. Всипте борошно з розпушувачем і замісіть м’яке пісочне тісто. Розділіть його на дві нерівні частини: приблизно дві третини та одну третину. Меншу частину покладіть у морозильну камеру на 30–40 хв. Більшу частину тіста розподіліть по дну форми, застеленої пергаментом. Зверху рівномірно нанесіть варення. Заморожене тісто натріть на великій тертці поверх начинки. Випікайте в розігрітій до 180 C духовці 30–35 хв.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом варення з айви.

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