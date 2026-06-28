Пиріг з абрикосами, який підкорює з першого шматочка: простий рецепт

Абрикосовий пиріг. / © Credits

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Сезон абрикосів у самому розпалі, тож саме час готувати ароматну домашню випічку з цими соковитими фруктами. Якщо шукаєте простий і швидкий рецепт, який не потребує багато часу та складних інгредієнтів, цей пиріг стане чудовим вибором. Ніжне тісто, карамель і запашні абрикоси створюють десерт, який захочеться пекти знову і знову.

ТСН.ua підготував рецепт пирога з абрикосами від кулінарки Валентини Саєнко.



Інгредієнти для тіста:

борошно — 200 г

масло вершкове (заморожене) — 150 г

крижана вода — 50 г

дрібка солі

сік лимону

Інгредієнти для начинки та карамелі:

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абрикоси — 800-900 г

цукор — 200 г

масло вершкове — 50 г

спеції: кориця, кардамон

Приготування

Готуємо тісто. На стіл висипаємо усе борошно і нарізане великими шматками вершкове масло — починаємо рубити його ножем. Має бути мінімум контактів з руками, аби масло залишалося холодним і не тануло. Крижану воду змішуємо з сіллю і соком лимона. Додаємо воду і швидко замішаємо тісто. Не потрібно, аби воно було однорідним. Можуть залишатися невеликі шматки масла. Залишаємо на кілька хвилин у холодильнику. Поки тісто відпочиває, абрикоси нарізаємо навпіл і дістаємо кісточку. Готуємо карамель. Пательню ставимо на плиту і на середньому вогні топимо цукор. Чекаємо поки починає плавитись — тільки тоді обережно перемішаємо. Доводимо до бурштинового кольору. Потім знімаємо з вогню. Додаємо спеції та масло. Перемішаємо. У форму, в якій буде випікатися пиріг, виливаємо карамель. Далі викладаємо щільно абрикоси. Тісто розкачуємо, склавши «книжкою». Вирізаємо шматок по формі форми для випікання. Кладемо тісто зверху на абрикос. Робимо виделкою проколи. Запікаємо пиріг у розігрітій до 180 духовці приблизно 30 хвилин. Коли пиріг спікся, дайте йому охолонути 5 хвилин. Форму накриваємо тарілкою та обережно перегортаємо.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом домашніх пиріжків з полуницею — за бабусиним рецептом.

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