Пирій зникне з вашого городу назавжди: ось які сидерати врятують від бур’яну

Кожен городник напевно не раз стикався з проблемою пирію — цього підступного бур’яну, який розростається під землею з неймовірною швидкістю. Його коріння утворює густу сітку, і навіть після ретельного перекопування він повертається знову. Та існує екологічний і дієвий спосіб боротьби — правильні сидерати. Вони не лише витісняють пирій, а й покращують структуру ґрунту, насичують його корисними елементами та готують грядки до нового сезону.

Гірчиця біла. Це одна з найефективніших культур проти пирію. Її густе коріння буквально «душить» бур’ян, не даючи йому простору для росту. До того ж гірчиця знезаражує ґрунт, знищує личинок шкідників і збагачує землю сіркою та фосфором. Після зростання не знищуйте зелень, перекопайте її із землею, вона слугуватиме, як природне добриво.

Овес створює щільну кореневу систему, яка вибиває пирій з його території. Він чудово розпушує землю і готує її до весняних посадок. Овес підходить для будь-якого типу ґрунту й не потребує спеціального догляду.

Жито озиме. не лише пригнічує ріст бур’янів, а й виділяє речовини, що зупиняють розвиток пирію. Після нього земля стає пухкою, родючою та чистою. Весною жито можна перекопати або залишити як мульчу.