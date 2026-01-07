Пишні троянди без зайвих зусиль: що потрібно зробити просто зараз

Троянди / © ALS Association

Реклама

Січень може здаватися непридатним для садових робіт, однак саме зараз закладається основа майбутнього цвітіння. Експерти нагадують: навіть плетисті троянди, які нині перебувають у стані спокою, потребують уваги, щоб навесні та влітку тішити рясними квітами.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець із садівництва Пол Паркер з компанії J. Parker’s пояснює, що зимова обрізка є вирішальною для формування здорової та сильної рослини. За його словами, плетисту троянду варто ретельно підрізати саме в січні, адже це допоможе надати їй форму й забезпечити щедре літнє цвітіння. Він також застерігає не обрізати рослину протягом перших двох років після висаджування, щоб вона змогла добре укоренитися.

Реклама

Передусім слід видалити всі ушкоджені чи сухі гілки, потім підв’язати молоді пагони до наявних опор. Бічні відростки рекомендують вкоротити приблизно на дві третини. Основні стебла варто закріпити на шпалері чи іншій конструкції, щоб задати напрямок росту. Якщо ж кущ надто загущений, старі гілки біля основи краще повністю вирізати — це стимулює появу нових пагонів навесні.

Експерти Gardeners World наголошують: пропустивши зимову обрізку, садівник ризикує отримати хаотичний кущ зі слабкими пагонами, який гірше формує бутони. До того ж перехрещені стебла сприяють поширенню грибкових інфекцій і можуть призвести до відмирання частини крони.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зимове підживлення пеларгонії допомагає закласти міцні бутони та активізувати її зростання. Прості й ефективні способи догляду дозволять рослині зацвісти значно раніше та пишніше.