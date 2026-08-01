Пишний омлет в духовці: як не перетворити його на гумовий

Омлет / © Pixabay

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Головна проблема омлета в духовці — це те, що під час нагрівання білки яєць утворюють сітку, а повітря в суміші розширюється. Тому омлет піднімається. Коли страва охолоджується, білкова структура стискається, тож висота зменшується.

ТСН.ua радить, як зробити так, щоб страва вийшла смачна і не перетворилась на гумову.

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Не збивайте до піни й не пересушуйте

Для запеченого омлету яйця з молоком достатньо перемішати до поєднання. Надмірне нагрівання ущільнює білкову сітку, через що страва втрачає ніжність і може стати гумовою.

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Не намагайтеся компенсувати недостатню готовність середини довгим запіканням. Краще перевірити центр і вчасно дістати форму. Тривале нагрівання підвищує ризик пересушування.

Як зрозуміти, що середина вже готова

Орієнтуйтеся не на максимальну висоту, а на стан. Готовий омлет має бути пружним, але не рідким. Якщо легенько похитнути форму, середина може ледь тремтіти, проте не повинна плескатися.

Є два практичні способи перевірки:

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вставте ніж або дерев’яну шпажку біля центру — вона має виходити без рідкої яєчної маси;

за наявності кухонного термометра перевірте найтовстішу частину — орієнтир для готової яєчної страви становить близько 71 °C.

Чому форма має значення

У широкій низькій формі суміш швидше прогрівається по всій товщині. У вузькій і високій формі центр готується довше, тому краї можуть пересохнути раніше. Тож обирайте форму з урахуванням кількості суміші та перевіряйте готовність саме в найтовстішій частині.

Наливайте суміш у форму так, щоб залишався запас для піднімання. Водночас не сприймайте форму як спосіб повністю скасувати природне осідання після охолодження.

Пропорції — робочий орієнтир, а не закон

Кількість молока впливає на вологість і час приготування, але сама по собі не гарантує пишності. Для базового запеченого омлету із сиром у рецепті використовуємо шість яєць, 300 мл молока та температуру духовки 180 °C протягом 25–30 хвилин.

Зазначимо, що повністю уникнути осідання не вийде, адже це природний наслідок охолодження. Щоб омлет залишався ніжним, перемішайте суміш без надмірного збивання, використовуйте відповідну форму й не перетримуйте страву після того, як центр схопився.

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Дата публікації 13:22, 01.12.23 Кількість переглядів 625 Рецепт запеченого омлета із шинкою та сиром

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