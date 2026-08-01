ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Пишний омлет в духовці: як не перетворити його на гумовий

Пишний омлет після духовки майже завжди трохи опускається, але правильні пропорції, форма й вчасна перевірка допомагають зберегти ніжну текстуру.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Омлет

Омлет / © Pixabay

Головна проблема омлета в духовці — це те, що під час нагрівання білки яєць утворюють сітку, а повітря в суміші розширюється. Тому омлет піднімається. Коли страва охолоджується, білкова структура стискається, тож висота зменшується.

ТСН.ua радить, як зробити так, щоб страва вийшла смачна і не перетворилась на гумову.

Не збивайте до піни й не пересушуйте

Для запеченого омлету яйця з молоком достатньо перемішати до поєднання. Надмірне нагрівання ущільнює білкову сітку, через що страва втрачає ніжність і може стати гумовою.

Не намагайтеся компенсувати недостатню готовність середини довгим запіканням. Краще перевірити центр і вчасно дістати форму. Тривале нагрівання підвищує ризик пересушування.

Як зрозуміти, що середина вже готова

Орієнтуйтеся не на максимальну висоту, а на стан. Готовий омлет має бути пружним, але не рідким. Якщо легенько похитнути форму, середина може ледь тремтіти, проте не повинна плескатися.

Є два практичні способи перевірки:

  • вставте ніж або дерев’яну шпажку біля центру — вона має виходити без рідкої яєчної маси;

  • за наявності кухонного термометра перевірте найтовстішу частину — орієнтир для готової яєчної страви становить близько 71 °C.

Чому форма має значення

У широкій низькій формі суміш швидше прогрівається по всій товщині. У вузькій і високій формі центр готується довше, тому краї можуть пересохнути раніше. Тож обирайте форму з урахуванням кількості суміші та перевіряйте готовність саме в найтовстішій частині.

Наливайте суміш у форму так, щоб залишався запас для піднімання. Водночас не сприймайте форму як спосіб повністю скасувати природне осідання після охолодження.

Пропорції — робочий орієнтир, а не закон

Кількість молока впливає на вологість і час приготування, але сама по собі не гарантує пишності. Для базового запеченого омлету із сиром у рецепті використовуємо шість яєць, 300 мл молока та температуру духовки 180 °C протягом 25–30 хвилин.

Зазначимо, що повністю уникнути осідання не вийде, адже це природний наслідок охолодження. Щоб омлет залишався ніжним, перемішайте суміш без надмірного збивання, використовуйте відповідну форму й не перетримуйте страву після того, як центр схопився.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie