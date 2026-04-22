Пишний сад без сонця: 7 швидкозростальних рослин для затінених ділянок

Бегонія / © unsplash.com

Реклама

Навіть якщо ділянка більшу частину дня перебуває в тіні, це не привід відмовлятися від яскравого та квітучого саду. Експерти з садівництва назвали сім швидкозростальних однорічних рослин, які добре переносять нестачу сонячного світла та здатні створити пишну зелену композицію за кілька тижнів.

Однією з найпопулярніших рослин для тінистих місць є бегонія. Вона добре росте як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах або навіть у приміщенні. Фахівчиня з рослин Елін Гаррісон радить звернути увагу на сорти типу «Крила ангела». За її словами, нові живці можуть перетворитися на добре вкорінену рослину заввишки близько 15 сантиметрів лише за шість-вісім тижнів. Садівниця Дженніфер Петріц також рекомендує бегонії сорту «Рекс», які добре почуваються у тінистих контейнерах. Для активного росту їм потрібен вологий, поживний і добре дренований ґрунт.

Реклама

Ще один перевірений варіант — бальзамін. Він рясно цвіте навіть у помірній тіні. За словами Петріц, білий бальзамін має особливо ефектний вигляд на тінистих клумбах. Елін Гаррісон радить махрові сорти, які можуть вирости вже через кілька тижнів після висадження. Такі рослини часто використовують для контейнерів, підвісних кошиків і густих декоративних посадок.

Для тих, хто хоче тривалого цвітіння, гарним вибором стане торенія. Якщо вирощувати її з насіння, вона зацвітає через вісім-десять тижнів. Її трубчасті квіти прикрашають сад від весни до осені. Експерти зазначають, що торенія особливо ефектна на вигляд у тінистих контейнерах або підвісних кошиках.

Каладіум — це рослина, яку цінують не за квіти, а за яскраве декоративне листя. Вона здатна стати акцентом у клумбі або у великому вазоні. Водночас садівники застерігають: висаджувати каладіум занадто рано не варто, оскільки він погано переносить холодний ґрунт.

Ще одна популярна декоративно-листяна рослина — колеус. Він представлений у багатьох сортах і кольорах, тому підходить майже для будь-якого дизайну саду. Гаррісон радить королівський колеус із великим ефектним листям, яке швидко створює пишний вигляд. За її словами, живці можуть вирости у велику рослину всього за чотири тижні.

Реклама

Для створення контрасту в садових композиціях можна висадити папороть «лисячий хвіст». Вона додає текстуру та архітектурну виразність, особливо у великих контейнерах. Рослина добре переносить сильну тінь, але потребує регулярного поливання, щоб зберігати декоративний вигляд до осені.

Завершує список гіпоестес криваво-червоний, який також називають «рослиною в горошок». Його зазвичай вирощують у приміщенні, але в теплу пору року він може прикрасити й сад. Завдяки яскравому строкатому листю рослина має ефектний вигляд у підвісних кошиках або контейнерах. Її компактний розмір дозволяє використовувати її як декоративний акцент.

