Пийте каву правильно — житимете довше: дослідники виявили важливу закономірність

Кава / © pexels.com

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Регулярне вживання кави пов’язане зі зниженням ризику передчасної смерті, а найсприятливіші показники зафіксували серед людей, які випивали від однієї до трьох чашок на день. Водночас значення має не лише кількість напою, а й те, що до нього додають.

Про це пише угорське видання Blikk із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі The Journal of Nutrition.

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Дослідники проаналізували дані 46 222 дорослих американців, чиї харчові звички відстежували в межах національного опитування про стан здоров’я у 1999–2018 роках. Отриману інформацію зіставили з національними реєстрами смертності. За період спостереження зареєстрували 7074 смерті.

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Порівняння показало, що люди, які регулярно пили каву, мали нижчий ризик смерті від усіх причин, ніж ті, хто не вживав цього напою.

Найпомітнішу різницю спостерігали серед учасників, які випивали одну-три чашки на день. У тих, хто вживав одну-дві чашки, ризик смертності був приблизно на 16% нижчим, а серед тих, хто випивав дві-три чашки, — приблизно на 17%.

Ці результати свідчать, що помірне споживання кави може бути пов’язане з довшим життям. Однак дослідження не доводить, що саме кава безпосередньо продовжує життя: на показники могли впливати інші особливості харчування, спосіб життя та стан здоров’я учасників.

Чорна кава показала кращі результати

Науковці вивчали не лише кількість випитої кави, а й те, як її зазвичай вживають. Зокрема, вони оцінювали додавання цукру, молока, вершків та інших інгредієнтів.

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Нижчий ризик смертності виявили насамперед серед людей, які пили чорну каву або додавали до неї невелику кількість цукру та насичених жирів. У цих групах показник був приблизно на 14% нижчим порівняно з тими, хто взагалі не пив кави.

Натомість для напою з великою кількістю доданого цукру та насичених жирів переконливого зв’язку зі зниженням смертності не виявили.

Це не означає, що невелика кількість молока чи ложка цукру автоматично позбавляє каву потенційних переваг. Дослідження спостережне, тому його результати не дають змоги визначити, як саме кожен окремий інгредієнт впливає на тривалість життя.

Чи захищає кава від хвороб

Дослідження виявило зв’язок між споживанням кави та нижчим ризиком смерті від усіх причин, але не встановило переконливого зв’язку з нижчою смертністю від раку. Тому результати не можна трактувати як доказ того, що кава захищає від усіх серйозних захворювань.

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Крім того, науковці використовували дані про харчові звички учасників, які не завжди точно відображають їхнє довгострокове споживання продуктів і напоїв. Відмінності в загальному раціоні, фізичній активності та інших звичках також могли вплинути на результати.

Отже, якщо людина любить каву, помірне її споживання може бути частиною здорового способу життя. Дослідження вказує на сприятливий зв’язок для однієї-трьох чашок на день, особливо без надлишку цукру та жирних добавок, але не доводить, що такий режим сам по собі забезпечує довголіття.

Водночас варто зважати на індивідуальну чутливість до кофеїну: якщо кава спричиняє проблеми зі сном, прискорене серцебиття чи інші неприємні симптоми, споживання напою доцільно зменшити.

Нагадаємо, фахівці назвали точний час, коли варто припинити пити каву, щоб кофеїн не завадив нічному сну.

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