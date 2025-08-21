ТСН у соціальних мережах

Пийте щодня перед сном: напій, який допоможе позбутися жиру на животі

Вода з корицею та лимоном - гарний варіант напою перед сном.

Напій.

Напій. / © Freepik

Існують продукти, що природним чином прискорюють спалювання жиру. Дослідження довели, що спеції - кориця, чилі, перець та імбир - можуть бути корисними для схуднення. Вони мають зігрівальний ефект на організм.

Детальніше про натуральні «прискорювачі» для схуднення, читайте у нашому матеріалі.

Спеції варто додавати до своїх страв чи напоїв. Окрім корисного впливу на метаболізм, вони також мають інші властивості, що сприяють здоров'ю.

Корисною є вода з корицею та лимоном. Її можна пити навіть перед сном. Цей напій гарно впливає на:

  • функції мозку та серця

  • має протизапальні властивості

  • стабілізує рівень цукру в крові

  • може мати позитивний вплив на травлення і таким чином сприяти зниженню ваги.

Кориця знижує рівень глюкози в крові та сприяє кращій регуляції, що має вирішальне значення для схуднення.

Як приготувати напій з корицею та лимоном?

Вам знадобиться приблизно 200 мл води, пів чайної ложки меленої кориці та сік половини лимона. Добре перемішайте всі інгредієнти. Можете додати трохи меду, щоб посилити смак.

Нагадаємо, ми писали про те, як звичний напій допомагає людям після 50 років.

