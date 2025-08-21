Пийте щодня перед сном: напій, який допоможе позбутися жиру на животі

Напій. / © Freepik

Існують продукти, що природним чином прискорюють спалювання жиру. Дослідження довели, що спеції - кориця, чилі, перець та імбир - можуть бути корисними для схуднення. Вони мають зігрівальний ефект на організм.

Детальніше про натуральні «прискорювачі» для схуднення, читайте у нашому матеріалі.

Спеції варто додавати до своїх страв чи напоїв. Окрім корисного впливу на метаболізм, вони також мають інші властивості, що сприяють здоров'ю.

Корисною є вода з корицею та лимоном. Її можна пити навіть перед сном. Цей напій гарно впливає на:

функції мозку та серця

має протизапальні властивості

стабілізує рівень цукру в крові

може мати позитивний вплив на травлення і таким чином сприяти зниженню ваги.

Кориця знижує рівень глюкози в крові та сприяє кращій регуляції, що має вирішальне значення для схуднення.

Як приготувати напій з корицею та лимоном?

Вам знадобиться приблизно 200 мл води, пів чайної ложки меленої кориці та сік половини лимона. Добре перемішайте всі інгредієнти. Можете додати трохи меду, щоб посилити смак.

