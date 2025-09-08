ТСН у соціальних мережах

"Радіо Судного дня" ожило та надіслало два загадкових повідомлення

Радіостанція часів Холодної війни вийшла в ефір: таємничі повідомлення викликали паніку в Мережі.

Руслана Сивак
"Радіо Судного дня"

"Радіо Судного дня" / © dailymail.co.uk

Загадкова російська радіостанція часів Холодної війни, відома як «Радіо Судного дня», вийшла в ефір, передавши два таємничих повідомлення. Станція, яка з 1970-х років безперервно транслює монотонний гул, розташована за 29 кілометрів від Москви і, як вважають, є частиною секретної військової комунікаційної мережі.

Про це пише Daily Mail.

Загадкові повідомлення

Звичайний гул двічі перервався голосовими повідомленнями російською мовою, що складалися з цифр, кодових слів і позивних. Серед них були «NZHTI», «HOTEL» та набір цифр. Відеозапис трансляції швидко поширився в соцмережах, викликавши занепокоєння користувачів.

«Ці кодові слова звучать прямо як із трилера часів Холодної війни. Хто і чому зараз їх слухає», — написав один із користувачів.

Що кажуть експерти?

Професор Девід Стапплз вважає, що таємнича трансляція, ймовірно, є запобіжним механізмом на випадок ядерної війни. Він зауважив, що станція, офіційно відома як UVB-76, передає сигнали з величезною потужністю, що не характерно для звичайних радіостанцій.

Незалежний радіоведучий Ері Бондер додала, що довкола станції існує безліч теорій: від версії, що це «вимикач мерця», який активує ядерну атаку, до маяка для НЛО чи навіть пристрою для контролю свідомості.

Нагадаємо, перед початком переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, російська військова радіостанція УВБ-76, відома як «Радіо Судного дня», здійснила трансляцію загадкового сигналу.

Також ще минулого року, російське військове радіо виявляє підозрілу активність, як це було перед вторгненням до України 2022 року.

