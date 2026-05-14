"Радіо Судного дня" подало загадковий сигнал лише з одного слова

Радіо / © pexels.com

Реклама

Російська короткохвильова станція УВБ-76, відома як «Радіо Судного дня», 14 травня раптово перервала звичний гул загадковим голосовим повідомленням. Радіоаматори зафіксували дивний шифр, зміст якого залишається таємницею.

Про це повідомляє телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Російське ко радіостанція УВБ-76 знову привернула увагу радіоаматорів: у четвер в її ефірі пролунало чергове незвичне повідомлення, яке дехто називає навіть зверненням.

Реклама

Передачу зафіксували о 11:28 за московським часом. В ефірі прозвучала така фраза: «НЖТИ 68 221 суперзвезда 7006 3676».

Як і в попередніх випадках подібних позапланових голосових повідомлень, жодних офіційних пояснень щодо змісту чи мети цього сигналу не надходило. Сама станція традиційно не розкриває призначення своїх передач.

Нагадаємо, 28 та 29 січня «Радіо Судного дня» передало в ефір дивні кодовані повідомлення зі словами «слабость», «стояк», «дернолорд» і «паяние». Диктор використовував фонетичний алфавіт (наприклад, Семен, Тетяна, Ольга) для озвучування кодів на кшталт «НЖТИ 89493». Тодішня активність радіостанції припала на період інформаційного затишшя. Значення цих повідомлень залишається невідомим.

Що відомо про «Радіо Судного дня»?

Ще від часів холодної війни ця радіостанція регулярно транслює монотонні сигнали на частоті 4625 кГц. Її справжнє призначення досі залишається загадкою, через що навколо станції виникло багато версій, частина з яких пов’язує її з російськими військовими. Сигнали лунають із частотою приблизно 21 — 34 рази за хвилину та тривають у середньому від 1 до 1,2 секунди. Хоча існує чимало припущень, що УВБ-76 може використовуватися для передавання зашифрованих команд або повідомлень, Кремль жодного разу офіційно не пояснював роботу цієї станції.

Реклама

Новини партнерів