"Радіостанція Судного дня" передала два загадкових повідомлення: що відомо

Радіо / © Pixabay

Реклама

Радіостанція УВБ-76, більш відома як «Радіо Судного дня«, знову активізувала трансляцію, передавши два загадкових повідомлення. Цей постійний монотонний сигнал виходить у ефір з 1970-х років, а станція розташована неподалік Москви та, ймовірно, є частиною таємної військової комунікаційної мережі.

Про це повідомляє Telegram УВБ-76 логи.

Звичний монотонний гул станції УВБ-76 двічі перервався незвичайними голосовими повідомленнями російською мовою. Вони складалися з цифр, кодових слів і позивних, серед яких «ДОНКІХОТ» та «ДИРОКОЛ».

Реклама

«НЖТИ 33438 ДОНКІХОТ 1745 1643», — йдеться у повідомленні.

«НЖТИ 34948 ДИРОКОЛ 0091 5671», — йдеться у другому сповіщенні.

Розшифрувати такі повідомлення вкрай важко, адже публічний ключ для цього відсутній. Вони надсилаються у зашифрованому вигляді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Радіостанція «Судного дня» перед історичною зустріччю президентів США та Росії на Алісці передала дивні сигнали.