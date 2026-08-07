Рак рота підкрадається тихо: які симптоми маскуються під стоматит і коли варто бігти до лікаря

Стоматолог / © pexels.com

Реклама

Рак губи та ротової порожнини на ранніх етапах може виглядати як виразка в роті, а деякі його прояви можуть бути схожими на подразнення або зміни, через які протез перестає зручно сидіти. Вирішальним є не лише вигляд, а й те, чи не минає зміна та чи додаються інші симптоми.

Національний інститут стоматологічних і черепно-лицевих досліджень (NIDCR) радить звернутися до стоматолога або лікаря, якщо такі симптоми тривають понад два тижні. Серед них — виразка, подразнення, ущільнення або потовщена ділянка в роті, на губі чи в горлі, червона або біла пляма, біль, кровотеча й оніміння язика чи інших ділянок ротової порожнини.

Реклама

NIDCR також зараховує до можливих ознак труднощі з жуванням, ковтанням або мовленням, обмежену рухливість щелепи чи язика, тривалий біль у горлі, захриплість, відчуття стороннього предмета в горлі та припухлість щелепи, через яку протез починає погано сидіти.

Реклама

Які зміни не варто ігнорувати

Окремої уваги потребує виразка в роті, яка не загоюється. Одразу варто звернутися до сімейного лікаря або стоматолога, якщо вона зберігається понад три тижні. Не варто відкладати огляд через червону чи білу пляму на язику, яснах або внутрішній поверхні щоки, ущільнення в роті чи на губі, біль, що не минає, або кровотечу без зрозумілої причини.

Серед інших можливих сигналів лікарі, називають труднощі з ковтанням і мовленням, захриплий голос, а також ущільнення в шиї чи горлі. Втрата ваги без спроб схуднути теж може бути приводом для медичної консультації. Водночас не кожна виразка, пляма або незручний протез означає рак. Тому перелік симптомів не замінює огляду й не дає підстав самостійно встановлювати діагноз.

Коли записуватися до лікаря

Якщо зміна в роті не минає, збільшується, болить, кровоточить або заважає жувати, ковтати чи говорити, варто записатися до стоматолога або сімейного лікаря. За потреби пацієнта можуть направити до отоларинголога.

Під час оцінювання таких симптомів лікар уточнює їхню тривалість та історію хвороби, а також оглядає ротову порожнину. Подальші обстеження залежать від того, що саме виявлять. Регулярний стоматологічний огляд теж може допомогти помітити зміни, адже рак рота може починатися з непомітного симптому.

Реклама

Що може підвищувати ризик

Лікарі пов’язують підвищений ризик раку ротової порожнини з уживанням тютюну та значною кількістю алкоголю. Поєднання цих чинників збільшує ризик ще більше. Також значення мають вік, тривале перебування губ під сонячним випромінюванням, харчування з малою кількістю фруктів і овочів та певні спадкові особливості.

Окремі фактори ризику не означають, що людина обов’язково захворіє, так само як відсутність відомих факторів не гарантує, що проблеми не виникнуть. Не варто намагатися визначити причину плями чи виразки за одним симптомом або пов’язувати її з конкретною інфекцією без медичного огляду.

Найбезпечніша тактика — не чекати місяцями, якщо зміна не минає, і звернутися до фахівця. Лікар зможе визначити, чи потрібні додаткові обстеження, а за потреби — своєчасно розпочати лікування.

Новини партнерів