Ракетні удари на 9 травня: екстрасенс розповів, які міста під загрозою

Ракетний удар / © ТСН.ua

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Карти Таро дали прогноз щодо російських атак 9 травня, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

Про це розповів екстрасенс Роман Завидовський.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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«Путін і РФ оголосили перемир’я на три дні, і я б хотів подивитися, що може відбуватися саме в цей день. Мені також багато писали, чи є загрози ударів, атак, чи є якісь вогневі загрози конкретно цього дня. З циганської і з колоди Таро я витягну по три карти. Цього буде достатньо, щоб подивитися, чи є загрози і ризики якихось ударів, атак і провокацій саме на 9 травня 2025 року», — каже Завидовський.

За його словами, з одного боку, за циганською колодою цей день мине спокійно. Великих загроз він не бачить.

«Перша карта — карта священника, карта захисту вищих сил падає. Карта солдата — карта якихось військових дій. Карта втішення — янгол спускається з небес. Сильно великих загроз не бачу. На циганській колоді спокійно», — каже екстрасенс.

Водночас карти Таро показують, що російська армія може влаштувати атаки по енергетичній інфраструктурі в Україні 9 травня. Крім того, за словами Завидовського, це може призвести до масштабних відключень світла.

«Четвірка кубків — карта добробуту, карта сім’ї. Дев’ятка мечів — карта жорстокості, карта агресії. П’ятірка бубнова — карта бідності, карта розорення. Ну дивіться: дев’ятка мечів — це карта агресії, карта атак, а п’ятірка пентаклів — це бідність, це розорення. Можуть бути атаки на об’єкти інфраструктури, можливі навіть якісь десь блекаути», — каже екстрасенс.

Завидовський попереджає: якщо ви проживаєте біля об’єктів інфраструктури, то можете перебувати в підвищеній зоні ризику ударів та атак.

«Дай Боже, я помиляюся, дай Боже, що все буде добре, але попередити я повинен. Все-таки комбінація дев’ятки м’ячів і п’ятірки пентаклів — це не дуже добре. Але віримо в краще, віримо і надіємося, що це все скоро припиниться», — каже екстрасенс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може вдатися до провокацій на 9 травня.