Рахунки за комуналку зменшаться: змініть лише одне налаштування пральної машини

Як заощадити під час прання

Реклама

Хоча обіцянка зменшити комунальні рахунки одразу в 2 рази може здатися надто оптимістичною, фахівці з енергоефективності абсолютно праві: коректне налаштування побутової техніки справді призводить до значної економії електроенергії. Для цього достатньо вдатися лише до одного простого кроку, який стосується вашої пральної машини.

Як економити елетроенергію під час прання без втрати якості

Ключовий фактор, який впливає на енергоспоживання пральної машини — це нагрівання води. До 90% електроенергії, яку споживає пральна машина, йде саме на те, щоб довести воду до заданої температури.

Щоб суттєво зменшити витрати, експерти рекомендують встановлювати температуру 30 градусів Цельсія замість звичних 40.

Реклама

Зниження температури з 40°C до 30°C дозволяє зменшити енергоспоживання пральної машини приблизно на 35%…38% (за деякими даними, прання при нижчій температурі може споживати на 35%…59% менше енергії, ніж прання при високій). Ця незначна зміна режиму безпосередньо відобразиться на підсумковій сумі у квитанції за електроенергію.

Переходячи на прохолодніший режим, ви заощаджуєте значну частину коштів, які зазвичай витрачаються на нагрівальний елемент і при цьому не втрачаєте в якості.

Переваги прання в прохолодній воді

Прання при низькій температурі має цілу низку переваг, окрім фінансової вигоди:

Використання прохолодної води під час прання має значні переваги для вашого одягу. По-перше, такий щадний режим забезпечує краще збереження тканин: більшість сучасних матеріалів менш схильні до зносу, деформації чи усадки, якщо прати їх у холодній воді, що, безумовно, подовжує життя вашим улюбленим речам.

Реклама

По-друге, низька температура — справжній порятунок для яскравості кольорів. Прання у прохолодній воді допомагає довше запобігати вицвітанню, що є критично важливим для всіх кольорових та делікатних виробів.

І нарешті, не варто хвилюватися за якість чищення: сучасні пральні порошки та гелі розроблені для ефективної роботи навіть за низьких температур, легко справляючись із більшістю повсякденних забруднень.

Коли потрібна гаряча вода для прання

Незважаючи на значні переваги прохолодного прання, існують випадки, коли висока температура залишається необхідною.

Насамперед, гаряча вода незамінна, коли потрібно впоратися із сильними та жирними плямами, оскільки висока температура допомагає ефективно розщепити жир та олійні забруднення.

Реклама

Крім того, гаряча вода є обов’язковою для дезінфекції: вона забезпечує глибоке очищення та знищення хвороботворних мікроорганізмів, що критично важливо при пранні постільної білизни, рушників, дитячого одягу або речей, якими користувалися хворі.

Додаткові поради для максимальної економії

Щоб досягти справді максимальної енергоефективності, недостатньо лише знизити температуру, варто інтегрувати у свій побут ще кілька корисних звичок.

Насамперед, завжди використовуйте спеціалізовані засоби, призначені для прання у холодній воді, оскільки вони гарантують найкращий результат чищення.

Крім того, намагайтеся повністю завантажувати барабан, адже прання напівпорожньої машини — це пряме та неефективне витрачання електроенергії.

Реклама

Якщо у вашому помешканні встановлено багатотарифний лічильник, обов’язково користуйтеся нічним тарифом: зазвичай, у проміжок з 23:00 до 07:00 електроенергія коштує майже вдвічі дешевше.

І нарешті, не забувайте регулярно обслуговувати свою пральну машину, щоб її нагрівальні та інші елементи завжди працювали з максимальною ефективністю.