Раковина засмітилася: простий спосіб прочистити труби без виклику сантехніка здивує результатом

Як прочистити засмічення в раковині без сантехніка / © pexels.com

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У такій ситуації не обов’язково одразу викликати сантехніка. Іноді достатньо вантуза, пластикового гачка або очищення сифона, щоб повернути раковині нормальну роботу. Розповідаємо, як самостійно прочистити злив і що робити, якщо звичайні методи не допомагають.

Чому раковина засмічується

Причини можуть відрізнятися залежно від того, де саме виникла проблема.

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У кухонній мийці найчастіше застрягають залишки їжі, жир, олія, кавова гуща та дрібне сміття. Особливо швидко засмічення утворюється, якщо регулярно змивати в каналізацію жирні залишки після приготування їжі. Вони осідають на стінках труб, до них прилипає інший бруд, і з часом прохід для води стає дедалі вужчим.

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У ванній кімнаті ситуація зазвичай пов’язана з волоссям, залишками мила, зубної пасти та мінеральними відкладеннями. Вони збираються в зливі й можуть утворити щільну пробку.

Як прочистити раковину: 5 способів, які можна спробувати вдома

Перш ніж братися за роботу, подивіться, наскільки сильно засмічена раковина. Якщо вода ще стікає, хоча й повільно, можна почати з простих методів. Коли злив повністю заблокований, краще перевірити сифон або скористатися спеціальними інструментами.

Приберіть сміття зі зливного отвору

Іноді причина засмічення знаходиться буквально на поверхні. У зливі можуть застрягти волосся, залишки їжі або інше сміття, яке легко дістати самостійно.

Одягніть рукавички, зніміть решітку чи пробку та огляньте отвір. Видимі забруднення дістаньте руками або пластиковим гачком. Для ванної кімнати зручно використовувати спеціальну довгу стрічку із зубцями: вона захоплює волосся, яке накопичилося всередині зливу.

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Після очищення промийте раковину теплою водою. Якщо вода й далі погано стікає, доведеться спробувати інший спосіб.

Скористайтеся вантузом

Вантуз допомагає зрушити засмічення завдяки тиску води й повітря. Він особливо корисний, коли сміття застрягло недалеко від зливного отвору.

Щоб усе зробити правильно, налийте в раковину трохи води — вона має покривати гумову частину вантуза. Щільно притисніть його до зливу та закрийте переливний отвір вологою ганчіркою. Це допоможе створити потрібний тиск.

Кілька разів енергійно натисніть на ручку вантуза й потягніть її вгору, не відриваючи гумову насадку від поверхні. Потім приберіть інструмент і перевірте, чи почала вода нормально стікати.

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Якщо у мийки дві чаші, другу також потрібно закрити пробкою або ганчіркою. Інакше повітря виходитиме через сусідній злив, і вантуз працюватиме менш ефективно.

Спробуйте соду та оцет

Харчову соду й оцет часто використовують для домашнього очищення зливів. Цей спосіб можна спробувати, якщо засмічення незначне й вода ще проходить крізь трубу.

Підготуйте склянку харчової соди, склянку столового оцту та трохи гарячої води.

Спочатку приберіть воду, яка стоїть у раковині, а потім засипте соду в зливний отвір. Повільно влийте оцет і закрийте отвір пробкою. Залиште суміш приблизно на 15 хвилин, після чого промийте злив гарячою водою з-під крана.

Під час змішування соди з оцтом з’являється піна. Однак така реакція не здатна надійно розчинити щільну пробку з волосся, жиру чи залишків їжі. Тому при сильному засміченні краще скористатися вантузом або прочистити сифон.

Важливо: ніколи не змішуйте оцет із хлорвмісними засобами для чищення. Така реакція може призвести до виділення небезпечного газу.

Перевірте та почистіть сифон

Якщо вода не стікає навіть після використання вантуза, варто заглянути під раковину. Там розташований сифон — вигнута труба, у якій часто накопичуються жир, залишки їжі, волосся та дрібні предмети.

Для очищення знадобляться відро, рукавички та, можливо, гайковий ключ.

Поставте відро під сифон, адже всередині залишається вода. Потім обережно відкрутіть його нижню частину та злийте вміст. Приберіть увесь бруд, промийте деталі теплою водою й перевірте гумові ущільнювачі.

Після цього зберіть сифон і відкрийте кран. Переконайтеся, що вода нормально стікає, а на з’єднаннях не з’являються краплі.

Якщо деталі не піддаються або пластикові з’єднання починають деформуватися, не варто докладати більше сили. Краще доручити цю роботу сантехніку.

Прочистіть трубу сантехнічним тросом

Коли засмічення розташоване глибше в трубі, може знадобитися сантехнічний трос. Це гнучкий металевий інструмент, який допомагає дістатися до пробки та витягнути або розпушити її.

Якщо конструкція дозволяє, спочатку зніміть сифон. Потім обережно введіть трос у трубу й повільно просувайте його вперед, обертаючи ручку. Коли відчуєте перешкоду, трохи покрутіть інструмент, щоб захопити сміття або порушити цілісність пробки.

Після цього повільно витягніть трос, приберіть забруднення та промийте трубу водою.

Не намагайтеся проштовхнути інструмент силою, особливо якщо труби старі або мають складні вигини. Якщо трос застряг, краще припинити роботу, щоб не пошкодити каналізацію.

Чого не варто робити під час прочищення раковини

У спробах швидко усунути засмічення легко припуститися помилок, які лише погіршать ситуацію:

Насамперед не варто виливати в раковину окріп. Висока температура може пошкодити пластикові труби та гумові ущільнювачі. Краще використовувати гарячу воду з-під крана. Також не змішуйте різні засоби для прочищення каналізації. Навіть якщо кожен із них окремо призначений для очищення труб, разом вони можуть вступити в небезпечну хімічну реакцію. Якщо ви вже залили в злив агресивний засіб, не використовуйте вантуз, доки не переконаєтеся, що це безпечно згідно з інструкцією виробника. Бризки хімікатів можуть потрапити на шкіру або в очі. Не намагайтеся дістати засмічення ножем, дротом чи іншими гострими предметами. Так можна подряпати або пошкодити трубу.

Коли без сантехніка не обійтися

Якщо ви перевірили злив, використали вантуз і почистили сифон, але вода все одно не стікає, проблема може бути глибше в каналізаційній системі.

Варто звернутися до фахівця, якщо одночасно погано зливають воду раковина, ванна та унітаз, вода повертається назад у злив або з труб постійно чути булькання. Ще одна ознака серйозної проблеми — засмічення, яке регулярно виникає знову після очищення.

У таких випадках може знадобитися професійне обладнання для прочищення каналізаційних труб. Самостійні спроби розібрати систему без відповідних навичок можуть призвести до протікання або пошкодження з’єднань.

Як запобігти засміченню раковини

Щоб не доводилося щоразу шукати спосіб прочистити труби, варто стежити за тим, що потрапляє у злив.

Ось кілька простих звичок, які допоможуть уникнути проблем:

Встановіть на злив сіточку, яка затримуватиме залишки їжі, волосся та інше сміття.

Не виливайте в кухонну мийку жир, олію та залишки соусів.

Не змивайте в каналізацію кавову гущу й великі частинки продуктів.

Час від часу знімайте та очищайте зливну решітку.

Періодично перевіряйте сифон і прибирайте накопичений бруд.

Після миття посуду промивайте раковину теплою водою.

Такі заходи не потребують багато часу, зате допомагають зменшити ризик повторного засмічення.

FAQ

Як прочистити раковину содою та оцтом?

Засипте в зливний отвір склянку харчової соди, повільно влийте склянку столового оцту та залиште приблизно на 15 хвилин. Потім промийте злив гарячою водою з-під крана. Метод можна спробувати при незначному засміченні, але проти щільної пробки з волосся або жиру він зазвичай малоефективний.

Що робити, якщо вода зовсім не стікає з раковини?

Спочатку перевірте, чи немає сміття безпосередньо біля зливного отвору. Якщо це не допомогло, скористайтеся вантузом або перевірте сифон під раковиною. Коли ці способи не дають результату, засмічення може знаходитися глибоко в трубі. У такому разі краще викликати сантехніка.

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