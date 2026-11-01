Ранкова кава має несподіваний ефект: чому організм реагує майже миттєво

Кава / © pexels.com

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Для багатьох людей ранкова кава майже миттєво викликає бажання бігти до туалету, щоб спорожнити кишківник. Зазвичай це пояснюють дією кофеїну, однак причина значно складніша: на роботу травної системи впливають природний добовий ритм організму, нервові сигнали та гормони. Фахівці пояснили, чому навіть кілька ковтків напою можуть запустити цей процес.

Про це пише видання Egeszseg Kalauz.

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Що змушує кишківник працювати активніше

Під час сну моторна активність товстої кишки сповільнюється. Після пробудження вона природним чином посилюється, готуючи травну систему до нового дня. У цей час активізується так званий гастроколічний рефлекс.

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Він виникає, коли їжа або рідина потрапляє до шлунка й розтягує його стінки. У відповідь організм надсилає нервові та гормональні сигнали до товстої кишки, стимулюючи її скорочення і просування вмісту.

Ранкова кава підсилює цей природний процес. Як зазначає видання, дослідження, опубліковане в журналі Gut, засвідчило, що вона може стимулювати рухову активність товстої кишки вже за чотири хвилини після вживання.

Водночас важливо, що цей ефект не можна пояснити лише кофеїном. Кава без кофеїну також стимулює перистальтику, хоча й приблизно на 23% слабше. Серед чинників, які можуть впливати на роботу кишківника, дослідники називають органічні та хлорогенові кислоти, а також посилене виділення травних гормонів — гастрину й холецистокініну.

Чому реакція на каву в усіх різна

Позив до дефекації після ранкової кави відчувають не всі. Це пояснюється індивідуальними особливостями травної системи та тим, що ефект напою накладається на природне ранкове посилення активності товстої кишки.

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На реакцію можуть впливати міцність і кількість кави, додавання молока, вершків чи підсолоджувачів, а також чутливість кишківника. Наприклад, у людей із непереносимістю лактози молоко може спричиняти здуття, спазми та діарею. Це вже не звичайна реакція травної системи на каву.

Особливо чутливими до таких подразників можуть бути люди із синдромом подразненого кишечника. У них напій здатен викликати не лише позив до туалету, а й біль у животі, здуття або діарею.

Чи варто пити каву натщесерце

Універсального правила немає: якщо кава натщесерце не спричиняє печії, рефлюксу чи дискомфорту, відмовлятися від такої звички необов’язково. Людям із чутливим шлунком видання радить спробувати пити її під час або після сніданку.

Для нормальної роботи кишківника також важливі достатня кількість води, продукти з клітковиною, зокрема вівсянка, овочі та цільнозерновий хліб, а також регулярна фізична активність.

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Фахівці застерігають від надмірного споживання кави заради стимуляції травлення. Помірною кількістю для більшості здорових дорослих вважають дві-чотири чашки на день, але загальне споживання кофеїну не має перевищувати 400 мг.

Якщо після кави регулярно виникають сильний біль у животі, водяниста діарея або інші виражені симптоми, не варто автоматично списувати їх на дію напою. Тривалі чи нові порушення випорожнення, кров у калі або незрозуміла втрата ваги потребують медичного обстеження.

Нагадаємо, дослідження свідчать, що помірне споживання кави може бути пов’язане з нижчим ризиком хронічної хвороби нирок і утворення каменів. Однак результат залежить від кількості кофеїну, стану здоров’я та індивідуальної чутливості організму.

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