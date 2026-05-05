Ранкові звички, що шкодять здоров’ю: як ми непомітно псуємо свої зуби та шкіру

Чищення зубів після сніданку руйнує емаль

Питання про те, коли саме потрібно братися за зубну щітку вранці, роками викликає дискусії в соціальних мережах. Стоматологиня Діпа Чопра, яка працює в клініці White Dental, остаточно вирішила цю суперечку, пояснивши, чому гігієну ротової порожнини необхідно проводити саме до першого прийому їжі.

Про це пише Daily Mail.

Чому варто чистити зуби до сніданку

Багато користувачів у TikTok щиро не розуміють сенсу чищення зубів перед їжею, жартуючи, що тоді подих цілий день матиме запах пластівців з молоком. Проте з медичноо погляду чищення перед сніданком має ключове значення.

За словами лікарки, така процедура допомагає видалити наліт і бактерії, які накопичилися за ніч. Крім того, зубна паста створює на зубах захисний шар фтору перед тим, як ви почнете їсти. Цей бар’єр зменшує вплив кислот і цукру, що споживаються за сніданком, та допомагає мінімізувати подальшу шкоду.

Небезпека чищення після їжі

Популярні продукти для сніданку, зокрема фрукти, соки та джеми, містять багато кислот, які тимчасово розм’якшують зубну емаль.

«Якщо ви чистите зуби відразу після сніданку, ви фактично чистите розм’якшену емаль, що з часом може призвести до чутливості та ерозії», — попереджає докторка Чопра.

Якщо ви все ж наполягаєте на тому, щоб чистити зуби вже після ранкового прийому їжі, експертка дуже радить зачекати щонайменше 30 хвилин. Цей час необхідний для того, щоб ваша слина встигла нейтралізувати кислоти, що дозволить емалі знову затвердіти і відновитися.

Ще одна ранкова суперечка: як правильно стояти в душі

Окрім зубної гігієни, в Мережі також точаться суперечки щодо того, куди варто повертатися обличчям під час прийому душу. Експерти у сфері дерматології переважно радять стояти спиною до струменя води. Співзасновниця Harley Street Skin Леслі Рейнольдс пояснює, що це запобігає потраплянню шампуню та кондиціонера на обличчя, що може закупорити пори та викликати подразнення, а також захищає ніжну шкіру від прямого впливу гарячої води.

Натомість лікарка-дерматолог Сьюзен Мейо з Cadogan Clinic рекомендує чергувати положення. Вона аргументує це тим, що уникнення постійного впливу тепла і тиску на одні й ті ж ділянки тіла зменшує почервоніння, а також забезпечує більш рівномірне змивання косметичних засобів з волосся та шкіри.

Нагадаємо, лікарі не радять людям за 60 приймати душ щодня. У зрілому віці організм потребує трохи іншого підходу до щоденних звичок, і часте миття може негативно впливати на шкіру літніх людей.

