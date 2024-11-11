Раз-два і готово: секретні способи, щоб вивести навіть застарілі плями від олії з одягу

За допомогою простих засобів, які завжди є під рукою, ви зможете забути про масну пляму на одязі, навіть якщо вона вже дуже застаріла.

Якщо ви поставили масну пляму на улюблену футболку, не варто засмучуватися. Адже існує кілька народних способів, які допоможуть вам швидко та ефективно впоратися із забрудненням. Але головне — діяти максимально швидко. Щойно ви помітили пляму, спробуйте одразу її обробити. Тоді шанси на позитивний результат значно зростуть. Наприклад, кажуть фахівці, можна присипати пляму сіллю чи содою. Ці речовини вберуть в себе зайву олію. Залишіть їх на кілька хвилин, а потім очистьте залишки щіткою.

Тепер використовуйте звичайний мийний засіб для посуду. Однак, слідкуйте, щоб він був без барвників, інакше може залишити на тканині сліди. Невелику кількість рідини нанесіть просто на пляму, залишіть на 10-15 хвилин. Засіб для миття посуду чудово справляється з масними забрудненнями, розчиняючи жири. Не забудьте обережно сполоснути річ в прохолодній воді.

Якщо раптом під руками не знайшлося мийного засобу, то на допомогу прийде звичайний оцет. Його потрібно розвести з водою, а потім занурити в цей розчин одяг на кілька хвилин. Оцет також розщеплює жири, але волокна не пошкоджує. А ще він є чудовим натуральним очищувачем, який не залишає на одязі запахів.

Не менш ефективним засобом вважається кукурудзяний крохмаль (можна замінити дитячою присипкою). Насипте трішки на саму пляму, залиште на кілька годин, а краще — на ніч, потім змахніть залишки щіткою і виперіть річ як зазвичай. Такий метод привабливий тим, щоб підходить для делікатних тканин.

Але що робити, якщо пляма вже давно засохла? Для таких забруднень підійде господарське мило. Ним потрібно легенько протерти пляму, залишити на 10-15 хвилин, а потім випрати предмет одягу.

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