Як доглядати за пральною машиною / © Freepik

Пральна машина — одна з тих домашніх помічниць, без яких складно уявити щоденний побут. Вона працює майже без вихідних, але навіть найнадійніша техніка зношується значно швидше, якщо забувати про профілактику. Більшість поломок, як свідчать майстри сервісних центрів, через неправильний догляд. Є один простий режим, який варто запускати лише раз на місяць — і тоді машинка буде працювати роками без збоїв.

Який режим треба вмикати раз на місяць, щоб машинка ніколи не ламалася

Йдеться про цикл прання без речей на високій температурі — від 60 до 90°C. Це не просто гаряче прання, а повноцінна профілактика, яка очищає всі внутрішні елементи машинки без будь-яких хімічних засобів.

Висока температура робить те, з чим не впораються звичайні порошки чи капсули:

розчиняє накип на нагрівальному елементі;

знищує бактерії, грибок і запахи в барабані;

прибирає слиз і залишки мийних засобів у системі подачі води;

запобігає утворенню чорного нальоту на гумі ущільнювача.

Це майже, як генеральне прибирання, тільки машинка робить його сама.

Що додати в барабан, щоб ефект був максимальним

Для посиленого очищення використовуйте лише один із засобів:

лимонну кислоту — 3 столові ложки у відсік порошку;

оцет — 200 мл у барабан;

спеціальні таблетки-антинакип.

Ці засоби діють як природні розчинники відкладень, але не шкодять металевим і пластиковим деталям.

Скільки разів на місяць потрібно проводити таку процедуру

Якщо машинка працює щодня, а вода у вашому районі жорстка, повторюйте процедуру кожні 3 тижні. А якщо ви користуєтеся пралкою кілька разів на тиждень, то одного разу на місяць буде досить.

Таке регулярне очищення пральної машини дозволяє уникнути запаху сирості, забитих фільтрів, перегріву нагрівального елемента, дорогого ремонту.