Як подовжити термін служби пралки / © Freepik

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Пральна машина належить до побутової техніки, яка працює майже без відпочинку. З часом усередині барабана, патрубків і нагрівального елемента накопичуються залишки прального засобу, бруд, ворсинки тканини, бактерії та вапняний наліт. Через це можуть з’явитися неприємний запах, погіршитися якість прання, а окремі деталі почнуть зношуватися значно швидше. Майстри з ремонту побутової техніки радять хоча б раз на місяць запускати спеціальний цикл очищення, який допоможе підтримувати пральну машину в хорошому стані.

Який цикл потрібно запускати

Якщо ваша модель має програму «Очищення барабана», «Drum Clean», «Machine Care», «Self Clean» або подібну, саме її рекомендується використовувати раз на місяць.

Під час такого циклу машина працює за високої температури, інтенсивно промиваючи барабан, бак і внутрішні елементи від забруднень.

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Якщо спеціальної програми немає, майстри радять запускати машину без прання на режимі з температурою 90–95 °C без білизни.

Навіщо це потрібно

Під час звичайного прання, особливо за температури 30-40 градусів, бактерії та грибки не завжди повністю знищуються.

На внутрішніх деталях поступово накопичуються:

залишки прального порошку;

кондиціонер для білизни;

жир і бруд із тканин;

ворс;

мильний наліт;

мінеральні відкладення з жорсткої води.

Саме вони найчастіше стають причиною неприємного запаху та скорочують термін служби техніки.

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Чим очищати пральну машину

Для профілактичного очищення можна використовувати спеціальні засоби, призначені саме для пральних машин. Вони допомагають видалити вапняний наліт і залишки мийних засобів.

Якщо виробник техніки не заперечує, деякі користувачі також застосовують лимонну кислоту для боротьби з накипом. Однак використовувати її занадто часто не варто, адже надмірна кількість кислоти може негативно впливати на окремі гумові елементи.

Перед використанням будь-яких засобів бажано ознайомитися з рекомендаціями виробника пральної машини.

Не забувайте про гумову манжету

Навіть регулярний цикл очищення не замінює звичайного догляду. Після завершення прання варто протирати гумову манжету навколо дверцят, адже саме там часто накопичуються залишки води, волосся, ворсинки та дрібне сміття.

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Якщо цього не робити, згодом може з’явитися цвіль і неприємний запах.

Лоток для порошку також потребує догляду

Ще одне місце, яке часто залишається без уваги, — контейнер для прального порошку та кондиціонера.

Його рекомендують виймати хоча б раз на кілька тижнів, промивати теплою водою та очищати від залишків мийних засобів. Це допомагає уникнути утворення плісняви та покращує якість прання.

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