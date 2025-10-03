Реакція здивувала: господар дав котам "найогиднішу страву у світі", а вони попросили добавки (відео)

Коти зацікавилися шведським делікатесом / © скриншот з відео

Реклама

Шведський блогер Альбін, який займається розведенням котів породи мейн-кун, вирішив потішити своїх пухнастиків сюрстрьомінгом. Користувачі мережі були вражені тим, що котики не виявили огиди до стійкого запаху страви.

Декотрі з пухнастих зацікавилися делікатесом і потім спокійно його їли, навіть із задоволення, як це видно в ролику блогера в Youtube.

Відео шведського блогера стало популярним і набрало понад 270 тисяч переглядів. За кадром чоловік розповідає, що вирішив протестувати реакцію молодих мейн-кунів на цей знаменитий делікатес, який часто оглядають різні влогери.

Реклама

На відео видно, що котики проявили інтерес до страви у бляшанці. Коли Альбін відкривав її, один з пухнастиків з кличкою Антоніо відразу почав ласувати рідиною з банки.

Згодом швед дістав маринованого оселедця та нарізав невеликими шматочки, аби коти змогли краще розжувати рибу. Далі можна бачити, що пухнастики активно частували «найогиднішою стравою світу», не виказуючи відрази до запаху та смаку.

Альбін додає, що з трьох котиків — Антоніо, Луни та Фреї — саме перший більше за інших наївся цією стравою. Двоє других куди стриманіше відреагували на сюрстрьомінг, але теж трошки поласували відомим делікатесом.

Що пишуть користувачі

У коментарях до ролика користувачі відзначили неочікувану реакцію котів на неї. Найбільше підтримки отримали такі коментарі:

Реклама

«Чорт забирай, попри кращий нюх у 100 разів за людський, їм все одно, і вони їли»;

«Просто оселедець був свіжим. Багато хто роблять огляди купують протухлу рибу»;

«Коти у Швеції їдять шведське… І бачте, їм хоч би що»;

«Дарма переживаєте. Котики трошки поїли, а ви думали, що вони все їстимуть? Риба ж дуже солона»;

«Здається, ми маємо переможців у цьому челенджі».

Довідка: Сюрстрьомінг — це шведська традиційна страва, яка являє собою ферментований (зброджений) оселедець з надзвичайно сильним, характерним запахом, що вважається найсмердючішою їжею у світі. Через тривалу ферментацію, яка відбувається навіть після пакування в банки, консерви можуть здуватися, а сам процес відкриття банки вимагає обережності та краще проводити на свіжому повітрі під час вітру, інформує Вікіпедія.

Раніше ми писали про котячі звички, які можуть вас здивувати.