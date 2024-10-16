Реально очищає сковорідку від нагару: несподіваний домашній засіб з підручних інгредієнтів

Якщо ви будете користуватися сковорідкою довгий час, то на ній може з'явитися неприємний чорний нагар, який досить важко видалити. Звичайний мийний засіб тут не допоможе. Але в TikTok показали цікавий домашній метод боротьби з нагаром на сковорідці.

Виявляється, вам знадобиться такий звичний для кожного продукт, як зубна паста. Щоб приготувати домашній засіб для чищення сковорідки від нагару, змішайте 0,5 л кока-коли, 2 ст. ложки будь-якої рідини для миття посуду і 2 ст. ложки зубної пасти. Зубну пасту можна брати навіть найдешевшу, а не ту, якою ви чистите зуби.

Добре збовтайте засіб, щоб всі компоненти змішалися. Рідина для посуду буде розчиняти жир, який в'ївся в поверхню сковорідки, зубна паста виступатиме м'яким абразивом, а кока-кола стане чудовим кислотним розчинником. Кислота, що міститься в цьому популярному напої, здатна зруйнувати навіть найстійкіші забруднення. Її, як відомо, навіть використовують в побуті для видалення іржі.

Перед тим, як починати мити сковорідку, зачекайте, щоб вода трішки осіла в пляшці. Оскільки через гази після відкриття кришки весь вміст може вийти. Тепер нанесіть суміш на сковорідку з чорним нагаром, залишіть на 1-2 хвилини, а потім потріть скребком.

Якщо сковорідка дуже забруднена, а жирові відкладення стійкі, тоді залишайте засіб на не менше 15 хвилин. За цей час всі речовини точно проникнуть всередину плям і зможуть роз'їсти їх.

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