Реально очищає сковорідку від нагару: несподіваний домашній засіб з підручних інгредієнтів

В Мережі показали новий спосіб очищення сковорідок від нагару, який реально працює.
Якщо ви будете користуватися сковорідкою довгий час, то на ній може з'явитися неприємний чорний нагар, який досить важко видалити. Звичайний мийний засіб тут не допоможе. Але в TikTok показали цікавий домашній метод боротьби з нагаром на сковорідці.
Виявляється, вам знадобиться такий звичний для кожного продукт, як зубна паста. Щоб приготувати домашній засіб для чищення сковорідки від нагару, змішайте 0,5 л кока-коли, 2 ст. ложки будь-якої рідини для миття посуду і 2 ст. ложки зубної пасти. Зубну пасту можна брати навіть найдешевшу, а не ту, якою ви чистите зуби.
Добре збовтайте засіб, щоб всі компоненти змішалися. Рідина для посуду буде розчиняти жир, який в'ївся в поверхню сковорідки, зубна паста виступатиме м'яким абразивом, а кока-кола стане чудовим кислотним розчинником. Кислота, що міститься в цьому популярному напої, здатна зруйнувати навіть найстійкіші забруднення. Її, як відомо, навіть використовують в побуті для видалення іржі.
Перед тим, як починати мити сковорідку, зачекайте, щоб вода трішки осіла в пляшці. Оскільки через гази після відкриття кришки весь вміст може вийти. Тепер нанесіть суміш на сковорідку з чорним нагаром, залишіть на 1-2 хвилини, а потім потріть скребком.
Якщо сковорідка дуже забруднена, а жирові відкладення стійкі, тоді залишайте засіб на не менше 15 хвилин. За цей час всі речовини точно проникнуть всередину плям і зможуть роз'їсти їх.
Читайте також: