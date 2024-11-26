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Рецепт смачного сирного десерту без випікання та лише з двох інгредієнтів

Рецепт смачного сирного десерту без випікання та лише з двох інгредієнтів

Творог. / Фото: Credits

Страва може мати багато варіацій.

Ніжний, в міру солодкий і просто тане у роті. Це все про улюблений з дитинства желейний сирний десерт. 

Рецептом поділилася Олена Степченко на своїй сторінці у Tik-Tok.

Інгредієнти

  • кисломолочний сир - 1 кг;
  • желе - будь-які чотири види;
  • вода - 800 мл (по 200 мл на кожний вид желе).

Приготування 

  1. Кожний смак желе висипаємо у глибоку миску. Заливаємо 200 мл кип'яченої води та розмішуємо, аби желе повністю розтануло.
  2. Розділяємо кисломолочний сир на чотири частини - по 250 гр. Кожну частину змішуємо з одним видом желе і перебиваємо блендером до однорідної консистенції. 
  3. Одну частину желе викладаємо у форму і ставимо до холодильника, аби десерт прихолов. Далі так само викладаємо інші три частини желейної маси та залишаємо у холодильнику на кілька годин.

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