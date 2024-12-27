Рецепт соковитих котлет: який продукт додати, щоб страва не втрачала свіжості чотири дні

Що додати в котлети, щоб вони були соковиті.

Багато господинь знають, що наступного дня приготовлені котлети стають сухими та втрачають смак. І не всі знають, що є простий спосіб зберегти їхню соковитість на декілька днів. Потрібно додати лише один інгредієнт, який допоможе котлетам протягом тривалого часу залишатися соковитими.

Який продукт потрібно додати до фаршу, щоб котлети зберегли соковитість

Досвідчені господині рекомендують додавати до котлетного фаршу кабачок або цукіні. Це натуральний продукт, багатий на воду та клітковину, що допомагає утримувати вологу у фарші навіть після термічної обробки. Водночас його нейтральний смак не перебиває смаку м'яса, а лише доповнює його.

Додавання кабачка до фаршу збільшує соковитість готових котлет, що робить їх м'якшими та ніжнішими, сприяє збереженню смакових якостей упродовж 2–3 днів зберігання.

Як правильно додавати кабачок до фаршу

Очистьте кабачок від шкірки та натріть на дрібній тертці.

Відтисніть зайву рідину, щоб фарш не вийшов занадто рідким.

Додайте 100–150 г натертого кабачка на кожен кілограм фаршу.

Змішайте кабачок з м'ясом, цибулею, яйцем, сіллю та спеціями.

Щойно ви змішаєте фарш і натертий кабачок – одразу ж смажте котлети. Інакше сік, що міститься в кабачках, залишиться на дні миски, а не в котлетах.

Формуйте котлети та готуйте звичним способом: смажте, запікайте або готуйте на парі.

Смажити котлети краще на середньому вогні. Таким чином вони встигнуть і пропектися, і підрумʼянитися. Під кінець приготування накрийте пательню кришкою, вимкніть вогонь та залиште котлети у власній парі. За такого способу приготування вони будуть особливо соковитими.

Котлети, оладки, млинці краще смажити на пательні з антипригарним покриттям.

Котлети, приготовлені з додаванням кабачка, залишаються соковитими навіть через кілька днів після приготування. Їх можна подавати як самостійну страву, оскільки вони виходять настільки насиченими, що не потребують гарніру.

Для додаткового аромату додайте до фаршу свіжу зелень, часник або спеції.

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