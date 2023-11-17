Речі в шафі пахнутимуть дорого і шикарно: метод, яким користуються найдорожчі готелі світу

Як зробити ароматизатор для білизни власними руками і ще 6 методів для дорогого запаху у вашій шафі.

Як показує практика, зберегти речі в шафі свіжими та пахучими – це справа не з легких. Білизна, трохи полежавши, набуває затхлого запаху, який потім доволі складно вивести. Але є кілька доступних методів, які нададуть вашим речам неймовірно дорогого аромату. Розповідаємо, які копійчані засоби перетворять аромат вашої шафи на дорогий і шлейфовий.

Як надати білизні запаху свіжості й чистоти надовго

Кондиціонер для білизни. Це стовідсотковий варіант, який надасть запаху свіжості вашій білизні аж на два тижні. Але варто враховувати, що стійкість аромату у виробників різнитиметься. Також треба розуміти, що це за білизна. Якщо це постіль чи рушники, що лежать у шафі, вони пахнутимуть більше двох тижнів. Якщо це ваш одяг, то аромат швидко вивітриться, коли ви вийдете в ньому на вулицю.

Це стовідсотковий варіант, який надасть запаху свіжості вашій білизні аж на два тижні. Але варто враховувати, що стійкість аромату у виробників різнитиметься. Також треба розуміти, що це за білизна. Якщо це постіль чи рушники, що лежать у шафі, вони пахнутимуть більше двох тижнів. Якщо це ваш одяг, то аромат швидко вивітриться, коли ви вийдете в ньому на вулицю. Туалетне мило. Якщо покласти брусочок мила до шафи, там завжди зберігатиметься приємний аромат. Можна вибрати недороге мило з улюбленим запахом саме для ароматизації шафи. Його треба просто розкрити і покласти до шафи, і через день приємний аромат розповсюдиться на всю білизну. Мило можна подрібнити і розкласти шматочки по різних кутках для більшого ефекту. Варто враховувати, чим дорожче мило, тим стійкіший аромат, оскільки в дороге мило додають якісні ефірні олії. Раз на сім днів мило потрібно обприскувати водою, бо воно висихає. І тоді приємний запах у шафі триматиметься постійно.

Якщо покласти брусочок мила до шафи, там завжди зберігатиметься приємний аромат. Можна вибрати недороге мило з улюбленим запахом саме для ароматизації шафи. Його треба просто розкрити і покласти до шафи, і через день приємний аромат розповсюдиться на всю білизну. Мило можна подрібнити і розкласти шматочки по різних кутках для більшого ефекту. Варто враховувати, чим дорожче мило, тим стійкіший аромат, оскільки в дороге мило додають якісні ефірні олії. Раз на сім днів мило потрібно обприскувати водою, бо воно висихає. І тоді приємний запах у шафі триматиметься постійно. Букетик засушеної лаванди. Ще наші бабусі користувалися таким методом, оскільки дорогих кондиціонерів та ароматизаторів тоді не було. Це доволі дієвий та ефективний метод, аби надати приємного запаху речам, що довго лежать у шафі. Лаванда працюватиме не лише як ароматизатор, вона також ефективно боротиметься проти молі.

Ще наші бабусі користувалися таким методом, оскільки дорогих кондиціонерів та ароматизаторів тоді не було. Це доволі дієвий та ефективний метод, аби надати приємного запаху речам, що довго лежать у шафі. Лаванда працюватиме не лише як ароматизатор, вона також ефективно боротиметься проти молі. Спеціальні саше. Зараз продаються спеціальні засоби, аби надати білизні шикарного аромату, які можна придбати у відділах побутової хімії. Такі саше доволі бюджетні і ще мають безліч варіантів запахів, тому можна купити декілька улюблених ароматів. Саше потрібно покласти на полицю в шафі, а якщо аромат набридне, його можна замінити на новий.

Зараз продаються спеціальні засоби, аби надати білизні шикарного аромату, які можна придбати у відділах побутової хімії. Такі саше доволі бюджетні і ще мають безліч варіантів запахів, тому можна купити декілька улюблених ароматів. Саше потрібно покласти на полицю в шафі, а якщо аромат набридне, його можна замінити на новий. Ароматизовані мішечки для білизни. Вони також продаються в магазинах, можна придбати декілька і замінювати в разі потреби на нові.

Вони також продаються в магазинах, можна придбати декілька і замінювати в разі потреби на нові. Ефірні олії. Це також бюджетний варіант ароматизації вашої шафи. Можна придбати кілька улюблених запахів, просто накапати на вату декілька крапель і покласти до шафи. Або рясно змочити серветку олією, покласти її на блюдце і поставити в кутку шафи. Головне, щоб такий ароматизатор не забруднив чисту білизну.

Як зробити ароматизатор для шафи власними руками

Спиртовий ароматизатор. Для цього вам знадобиться маленький флакон з-під ліків, 20 мл спирту і 15 крапель ефірної олії. У пляшечку додайте всі складники і добре розмішайте. Поставте відкритий флакон до шафи, для кращого ефекту можна додати кілька суцвіть гвоздики.

Для цього вам знадобиться маленький флакон з-під ліків, 20 мл спирту і 15 крапель ефірної олії. У пляшечку додайте всі складники і добре розмішайте. Поставте відкритий флакон до шафи, для кращого ефекту можна додати кілька суцвіть гвоздики. Ароматизатор із серветок. Спочатку серветку треба збризкати парфумами чи ефірною олією. Потім згорнути її у вигляді конуса і вертикально поставити в маленьку склянку. На дно склянки також можна капнути трохи ефірної олії чи парфумів, тоді запах триматиметься довше.

Спочатку серветку треба збризкати парфумами чи ефірною олією. Потім згорнути її у вигляді конуса і вертикально поставити в маленьку склянку. На дно склянки також можна капнути трохи ефірної олії чи парфумів, тоді запах триматиметься довше. Мішечок з ароматними травами чи спеціями. Це ще один бюджетний, проте вкрай ефективний метод ароматизації вашої шафи. Тут є з чого обирати – м’ята, меліса, гвоздика, лаванда, мускатний горіх мають стійкі приємні аромати. Ви можете взяти саме ті спеції і трави, які вам до вподоби. Складіть їх у невелику полотняну чи марлеву торбинку – і стійкий ароматизатор готовий.

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