Речі, які категорично не можна сушити на батареї, і ось чому

Спроба заощадити час може дорого обійтися, адже доведеться купувати нові речі.
В опалювальний сезон ми часто сушимо випрані речі на батареї. Однак експерти не рекомендують цього робити, бо можна попрощатися з улюбленим одягом чи взуттям назавжди. Особливо таке сушіння шкідливе для виробів із вовни, шовку, синтетики та шкіряного взуття.
Які речі категорично заборонено сушити на батареї
- Взуття не можна сушити на батареї чи біля обігрівача. Шкіра від впливу гарячого повітря починає деформуватися і тріскатися, а приклеєні деталі або підошва взагалі повідпадають. Якщо взуття треба швидко висушити, краще скористатися електричними сушарками, які продаються у спеціалізованих магазинах.
- Одяг із синтетичних матеріалів за такого сушіння втрачає свій первозданний вигляд і колір. Речі стають грубими, не розгладжуються і навіть можуть набути неприємного запаху. Якщо в пральній машині немає функції сушіння, тоді синтетичні речі варто сушити у звичайний спосіб.
- Вовняні та шовкові вироби мають низьку термостійкість, тому під час нагрівання вони можуть деформуватися. Вовняні речі можуть усістися під дією високої температури і стати в рази меншими. А шовк втратить свій привабливий вигляд і його не можна буде розгладити.
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