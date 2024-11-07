Речі, які категорично не можна сушити на батареї, і ось чому

В опалювальний сезон ми часто сушимо випрані речі на батареї. Однак експерти не рекомендують цього робити, бо можна попрощатися з улюбленим одягом чи взуттям назавжди. Особливо таке сушіння шкідливе для виробів із вовни, шовку, синтетики та шкіряного взуття.

Які речі категорично заборонено сушити на батареї

Взуття не можна сушити на батареї чи біля обігрівача. Шкіра від впливу гарячого повітря починає деформуватися і тріскатися, а приклеєні деталі або підошва взагалі повідпадають. Якщо взуття треба швидко висушити, краще скористатися електричними сушарками, які продаються у спеціалізованих магазинах.

не можна сушити на батареї чи біля обігрівача. Шкіра від впливу гарячого повітря починає деформуватися і тріскатися, а приклеєні деталі або підошва взагалі повідпадають. Якщо взуття треба швидко висушити, краще скористатися електричними сушарками, які продаються у спеціалізованих магазинах. Одяг із синтетичних матеріалів за такого сушіння втрачає свій первозданний вигляд і колір. Речі стають грубими, не розгладжуються і навіть можуть набути неприємного запаху. Якщо в пральній машині немає функції сушіння, тоді синтетичні речі варто сушити у звичайний спосіб.

за такого сушіння втрачає свій первозданний вигляд і колір. Речі стають грубими, не розгладжуються і навіть можуть набути неприємного запаху. Якщо в пральній машині немає функції сушіння, тоді синтетичні речі варто сушити у звичайний спосіб. Вовняні та шовкові вироби мають низьку термостійкість, тому під час нагрівання вони можуть деформуватися. Вовняні речі можуть усістися під дією високої температури і стати в рази меншими. А шовк втратить свій привабливий вигляд і його не можна буде розгладити.

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