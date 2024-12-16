Речі, які краще викинути до Нового року: що заважає щастю в оселі

Перед Новим роком багато хто робить генеральне прибирання вдома, але важливо не тільки очистити простір від пилу, а й позбутися непотрібних речей, які можуть заважати позитивним змінам у вашому житті.

Які речі притягують до вашої оселі негаразди, розповів 24 Канал.

Застарілі меблеві деталі

На балконах чи в коморах часто накопичуються запасні або непотрібні частини старих меблів, які навряд чи знову знадобляться. Вважається, що такі речі заважають залучати нові можливості у життя і відпустити старі проблеми.

Зламана техніка

Побутові прилади, які вже неможливо полагодити, краще утилізувати. Народні прикмети стверджують, що вони накопичують негативну енергію і можуть приносити невдачу. Якщо ремонт неможливий, не варто тримати їх вдома.

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Одяг, який не носите

Речі, що просто лежать без діла, можуть порушувати гармонію простору. Непотрібний одяг краще віддати тим, хто його потребує, або утилізувати, щоб у новому році звільнити місце для обновок.

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Сухі квіти

Засушені букети, хоч і виглядають естетично, несуть, за прикметами, “мертву” енергію. Вони можуть заважати позитивній атмосфері у домі, тому їх краще замінити живими рослинами чи штучним декором.

Надбитий посуд

Тарілки й чашки з тріщинами не лише виглядають неохайно, але й, за повір’ями, “витікають” щастя з дому. Такий посуд слід викидати без вагань. Позбавляючись від цих речей, ви не лише приведете дім у порядок, але й створите гармонійну атмосферу, сприятливу для нових починань у новому році.