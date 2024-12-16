Речі, які краще викинути до Нового року: що заважає щастю в оселі

Непотрібні частини меблів, як вважається, заважають залучити нові можливості, а сухі квіти, за прикметами, несуть “мертву” енергію.
Перед Новим роком багато хто робить генеральне прибирання вдома, але важливо не тільки очистити простір від пилу, а й позбутися непотрібних речей, які можуть заважати позитивним змінам у вашому житті.
Які речі притягують до вашої оселі негаразди, розповів 24 Канал.
Застарілі меблеві деталі
На балконах чи в коморах часто накопичуються запасні або непотрібні частини старих меблів, які навряд чи знову знадобляться. Вважається, що такі речі заважають залучати нові можливості у життя і відпустити старі проблеми.
Зламана техніка
Побутові прилади, які вже неможливо полагодити, краще утилізувати. Народні прикмети стверджують, що вони накопичують негативну енергію і можуть приносити невдачу. Якщо ремонт неможливий, не варто тримати їх вдома.
Одяг, який не носите
Речі, що просто лежать без діла, можуть порушувати гармонію простору. Непотрібний одяг краще віддати тим, хто його потребує, або утилізувати, щоб у новому році звільнити місце для обновок.
Сухі квіти
Засушені букети, хоч і виглядають естетично, несуть, за прикметами, “мертву” енергію. Вони можуть заважати позитивній атмосфері у домі, тому їх краще замінити живими рослинами чи штучним декором.
Надбитий посуд
Тарілки й чашки з тріщинами не лише виглядають неохайно, але й, за повір’ями, “витікають” щастя з дому. Такий посуд слід викидати без вагань. Позбавляючись від цих речей, ви не лише приведете дім у порядок, але й створите гармонійну атмосферу, сприятливу для нових починань у новому році.
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