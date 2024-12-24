Речі, які не можна робити в ліжку людям за 60: про це треба обов’язково знати

Багато літніх людей не знають про існування деяких правил, однак є певний список речей, якими краще не займатися в ліжку.
Розповідаємо, що не можна робити в ліжку людям літнього віку, щоб зберегти своє здоров’я.
- Спати на животі. У молодому віці така поза для сну не викликає жодних проблем. Однак тим, кому за 60, варто утриматися від неї, бо сон на животі може недобре позначитися на здоров'ї шийного відділу. Оскільки голова під час сну повертається, то м'язи всю ніч будуть розтягнуті з одного боку і перенапружені з іншого. Також можуть бути проблеми зі спиною.
- Мати неправильну подушку для сну. Хороша подушка зазвичай коштує чималі гроші. Та все ж варто подбати про якісну річ, яка повторюватиме анатомію тіла і не збиватиметься. Також необхідно стежити за регулярним пранням наповнювача, якщо в подушці пір’я. Після трьох років використання у подушці збирається багато пилових кліщів, які негативно впливають на органи дихання.
- Спати з телефоном. Взагалі всі девайси краще тримати подалі від ліжка, а старі моделі, якими зазвичай користуються люди похилого віку, часто мають несправні акумулятори. Якщо такий телефон залишити на ніч заряджатися, то він запросто може вибухнути. Тому треба бути дуже обережними з таким гаджетом, щоб він не спалахнув будь-якої миті.
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