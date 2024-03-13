Речі, які старять жінку: стилістка рекомендує уникати їх, щоб мати молодший вигляд

Як мати молодший вигляд, які речі, на думку стилістки, можуть додати віку.

Кожна жінка докладає зусиль, щоб мати молодший вигляд. Саме для цього вона намагається підібрати правильну зачіску, макіяж, знайти ідеальний одяг, який зробить її привабливішою, приховає всі недоліки та підкреслить переваги.

А є такі речі, які додають жінці зайвих років незалежно від її віку. Щоб мати молодший вигляд і не "постаріти" візуально, стилісти рекомендують їх не купувати.

Які речі додають жінці віку

Сукні з великими квітами

Квітчасті сукні додають жіночності, роблять жінку чарівною. Вони можуть бути елегантними, стильними, а можуть, якщо неправильно підібрані фасон, колір і дизайн, додати жінці віку.

"Зазвичай це великі квіти на темному тлі. Коли ви їх одягаєте, то йде суцільна сукня, вас ми за нею не бачимо. Краще обирайте однотонні варіанти. Тоді сукня прикрашатиме лише вас", – вважає стилістка Яна Щебельска.

Речі, які додають віку

Ретро взуття

Загалом ретро взуття – це не погано, взуття з дизайном 60-х, 70-х і навіть 80-х років може додати шарму і стилю, якщо вписується в загальний образ.

Однак якщо воно вибивається з загального образу, не поєднується з луком, тоді може лише додати віку. Наприклад, взуття з округлим носком у ретро стилі може зробити з вас бабусю. Тому, на думку стилістки, з взуттям у такому стилі варто бути обережними, тому що в поєднанні з сучасними варіантами одягу ви ризикуєте видаватися старшими.

Ретро взуття

Несучасні сумки

Сумка є важливим аксесуаром у жіночому гардеробі. Саме тому також варто бути дуже обережними в її підборі. Деякі моделі, як-то сумки з деревʼяними ручками, кольорові сумки, великі сумки-портфелі з 80-х, візуально старять жінку. На думку Яни Щебельської, щоб не додати собі віку, краще обирати базові або сучасні моделі.

Сумка з дерев'яними ручками

Капрі

Хоча штани-капрі повертається в моду і будуть цього року в тренді, стилістка не рекомендує їх носити. На її думку, ця річ старить будь-яку жінку. Тому капрі не потрібно нікому віддавати, їх треба просто утилізувати. Вони не зроблять гарною жодну фігуру. Замість них краще обрати базові штани та джинси або бермуди", – запевняє стилістка.

Штани капрі

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