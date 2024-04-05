Речі з 90-х, які, на думку експертів, знову носитимуть 2024 року

Хіти епохи 90-х та 2000-х кожного року з'являються у трендах. Як стверджують фахівці, 2024 рік не є винятком. На думку фахівців, старі тренди повертає у моду покоління зумерів, які народилися вже після 2000 року і відчули лише наслідки 90-х, завдяки чому багато "минулих" речей мають свіжий вигляд і тепер. Про що йдеться?

Насамперед, ідеться про мінімалізм. Мало хто здогадується, що мінімалістичний образ як тренд започаткували саме в 90-ті. Такий підхід формують основу наших капсульних гардеробів 2024 року, зокрема в тій самій нейтральній колірній палітрі білого, чорного, сірого та верблюжого, його легко можна простежити у таких стилях, як тиха розкіш, кежуал та навіть mad wife.

Мінімалізм з 90-х

Джинси прямого крою

За останні роки в трендах буди різноманітні джинсові стилі. У модниць купа питань — чи носитиме низькі мішкуваті джинси, чи справді вузькі джинси повернулися в тренди? Замість того, щоб намагатися вгадати наступний тренд стилісти рекомендують зупинитися на класиці, яку всі знають і люблять, — джинсах прямого крою. Вони не лише підійдуть для будь-якого розміру та форми, а й завжди виглядатимуть сучасно.

Прямі джинси

Штани капрі

Після того, як штани-карго повернулися 2023 року, було лише питанням часу, коли повернуться в моду інші штани. Велика ймовірність, що штани капрі стануть трендом 2024 року чи як ретромоделі, чи як варіації з завищеною талією.

Штани капрі

Взуття на танкетці

Танкетка хоч не є вагомим трендом 90-х років, але її точно обожнювали у 2000-х. Цей тренд взуття напрочуд зручний, їх часто носять із легкими джинсами та широкими щтаньми, щоб наблизити до образу 2020-х років. Завдяки останнім модним показам стало зрозуміло, що цей стиль взуття знову в тренді.

Танкетки - модні тенденції з 90-х років

Сумка багет

Ця сумка роками не втрачає популярності завдяки місткості форми, яка ідеально лягає під руку, коли її носити на плечі. Крім того, вона чудово вписується у будь-який образ та стиль.

Сумка багет у тренді

Сукня у білизняному стилі

Сукні-сліпи витримали випробування часом і стали елементами гардероба лише завдяки своїй універсальності. Ці сукні можна носити поверх футболки, гольфа чи сорочки, під теплий об'ємний светр, або як самостійний елемент образу.

Сукні сліпи

Взуття мюлі

Якщо ви бажаєте, щось більше ошатне, ніж танкетка, експерти пропонують мюлі, взуття без пяти, яке цього року набуває ще більшої популярності. Цей тип взуття ідеально підійде як для для весни, так і для спекотного літа.

Взуття мюлі в тренді

Спортивні штани замість джинсів

Такий образ може бути не усім подобатися, але він має шанс на існування, звичайні спортивні штани можна носити із блейзером, великою шкіряною курткою чи довгим тренчем. Експерти вважають, що їх навіть можна носити навіть із мюлями на підборах і топами-камі, якщо хочете зробити їх доречними ввечері.

Спортивні штани

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