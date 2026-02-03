Рекордний спалах на Сонці: вчені попередили про можливі проблеми зі зв’язком та полярні сяйва

На сонці стався найпотужніший спалах за півтора роки / © NASA

Серія потужних сонячних вибухів класу X сталася у період від 1 по 3 лютого, спричинивши іонізацію верхніх шарів атмосфери та порушення проходження радіосигналів на освітленій стороні планети.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Зоряне бомбардування» розпочалося у неділю, 1 лютого, а найпотужніший удар був зафіксований пізно ввечері того ж дня — спалах класу X8.1. Це найсильніший викид енергії від жовтня 2024 року та 19-й за силою за всю історію спостережень.

Загроза для навігації

Керівник відділу космічної погоди Європейського космічного агентства (ESA) Юха-Пекка Лунтама зазначив, що хоча супутники не зазнали фізичних пошкоджень, поширення сигналів крізь атмосферу було порушено.

Це означає, що супутникова навігація (GPS) та високочастотний радіозв’язок могли працювати з перебоями.

Коли чекати на магнітну бурю

Більшість спалахів були лише сплесками світла та енергії, проте рекордний вибух X8.1 супроводжувався корональним викидом маси (CME). За розрахунками вчених, потік плазми прямує повз Землю, але може завдати планеті «дотичного удару» рано вранці 5 лютого.

Фахівці заспокоюють: катастрофічних наслідків для енергомереж не очікується, проте можливе посилення полярних сяйв. Їх зможуть побачити мешканці високих широт (зокрема Шотландії та Скандинавії) за умови ясного неба.

Прогноз невтішний

Причиною активності стала гігантська група сонячних плям RGN 4366, яка зараз повернута до Землі. Моделі ESA показують 30% ймовірність нових спалахів класу X протягом цього тижня.

«Це найвищий прогноз для спалахів класу X, який я бачив за весь цей сонячний цикл», — підкреслив Юха-Пекка Лунтама.

Сьогодні, 3 лютого, цей регіон вже випустив ще один спалах класу X1.5, що підтверджує нестабільність Сонця.

