Ремонт власними руками вдома: як зекономити і щоб вийшло гарно

Зробити оригінальний ремонт вдома "не за всі гроші світу" – це реально. Слід лише дотримуватися простих правил та скористатися корисними лайфгаками.

Чимало людей переконані, що зробити красивий ремонт вдома з оригінальним дизайном – це величезні витрати. Однак можна зробити гарний ремонт у квартирі та зекономити на цьому, якщо підійти до питання "холодною" головою, не поспішати купувати перше-ліпше та ретельно розпланувати всі етапи.

Як зробити ремонт вдома своїми руками і як зекономити на ремонті – читайте на ТСН.ua.

Щоб зекономити на ремонті у квартирі чи будинку, спробуйте зробити якнайбільше усіх робіт самотужки, адже послуги майстрів влетять у копієчку. Головне – реально оцініть свої знання та навички, щоби розуміти, які роботи зможете виконати власноруч. Наприклад, самому неважко встановити вимикачі, розетки, замінити світильники, пофарбувати стіни чи наклеїти шпалери.

Ремонт своїми руками вдома – економний

Головні етапи недорогого ремонту

Визначтеся з дизайном, матеріалами, робочими руками;

складіть ретельний та повний список будматеріалів, які знадобляться;

вивчіть вартість будматеріалів, знайдіть магазин чи супермаркет із найвигіднішими цінами;

приберіть із приміщення меблі, непотрібні предмети, зніміть стару основі зі стін, підлоги, стелі;

якщо зібралися щось фарбувати, подбайте заздалегідь про місце ночівлі за межами домівки. Адже лакофарбові матеріали небезпечні для здоров’я людей, особливо дітей;

візьміть до уваги, що пофарбувати стіни можна власноруч. А для тих робіт, з якими самотужки вам не впоратися, можна знайти фахівця;

придбайте будматеріали і розпочинайте роботи. Пам’ятайте, що ремонт варто починати зі стін або підлоги: це залежить від того, чому слід приділити більше уваги.

Визначтеся, який ремонт потрібен саме вам

Перед початком ремонту у квартирі чи будинку обміркуйте і визначтеся, скільки збираєтеся там жити. Адже, якщо плануєте мешкати у житлі ціле життя, ремонт має бути якісним. На чому не варто економити в цьому разі – то це на вікнах, стінах, покритті підлоги, електропроводці, сантехніці, трубах та інших комунікаціях. Натомість, можна придбати недорогі меблі, щоб не витратити всі заощадження.

Якщо плануєте жити у квартирі лише тимчасово, то не варто витрачати багато на обробку стін, стелі і підлоги. Краще зробити дуже бюджетний ремонт і зосередитися на покупці якісних меблів та техніки, які можна буде потім забрати до нового житла.

Фарбування стін / Фото: pixabay.com

Як зекономити на ремонті у квартирі чи будинку

Виділіть достатньо часу на ремонт

Ремонт власними руками слід починати тоді, коли маєте на це час. Наприклад, – у відпустці. Якщо ж ви працюєте і збираєтеся виділяти на ремонт лише кілька годин на день, то ризикуєте витратити зайві гроші. Адже, якщо у процесі закінчилися якісь матеріали, а ви на все про все маєте лише годину, то змушені будете бігти до найближчого магазину і, ймовірно, купувати необхідне втридорога.

Подумайте, що з ремонту можете зробити самостійно

Якщо ви впевнені у власних силах і маєте багато вільного часу, беріться за ремонт самостійно. Таким чином можна виконати бодай частину робіт, які вам під силу, щоб зекономити. Наприклад, на клеєнні шпалер можна зекономити декілька тисяч гривень.

Як вибрати будівельну бригаду/майстра

Якщо ретельно обдумали, що можете зробити самостійно, а для яких робіт вам знадобиться допомога профі, не поспішайте звертатися до першої-кращої компанії. Дізнайтеся про ціни на однакові види робіт у кількох різних компаніях та про час виконання замовлення. Попросіть, щоб у компанії розрахували кількість необхідних матеріалів. Пошукайте відгуки про компанію чи ремонтну бригаду в Мережі. Спробуйте дізнатися контакти перевірених майстрів у своїх друзів, знайомих.

Зібравши всю інформацію порівняйте умови і вже тоді робіть свій вибір. Зважайте, що найдешевші послуги можуть не дорівнювати найякіснішим результатам.

Ремонт підлоги / Фото: pixabay.com

Купівля будматеріалів – як зекономити

Перед купівлею будматеріалів спершу складіть план квартири. Уважно виміряйте всі стіни, підлогу та отвори. Отримані заміри допоможуть точно розрахувати необхідну кількість матеріалів та не купити зайвого.

Намагайтеся купувати матеріали для ремонту за заздалегідь складеним списком, щоб не купити і не витратити зайвого. Купувати продукцію дешевше в Інтернет-магазинах або на гуртових складах. Якщо купуєте офлайн, звертайте увагу на матеріали з акційними цінниками. Перш ніж відмовлятися від того товару, який на перший погляд вам не подобається за дизайном, спробуйте уявити, який вигляд він матиме у вашій квартирі на загальному тлі. Можливо, саме шпалери з метеликами чи невиразними квіточками допоможуть оформити кімнату з позитивними нотками.

Трапляється, що залишки будматеріалів продають у магазинах за низькою ціною. Таким чином можна купити різні види залишків плитки для кухні і зробити красиву, оригінальну композицію.

Складіть список необхідних інструментів. Подумайте, що можна взяти їх напрокат або у знайомих, щоб не купувати речі, які не стануть у нагоді в майбутньому.

Інструменти для ремонту / Фото: Unsplash

Як почати ремонт власними руками

Спершу зніміть усе покриття з усіх старих поверхонь, якщо збираєтеся і міняти шпалери, і фарбувати вікна, і замінювати підлогу. Це потрібно, аби бруд від ремонтних робіт не осідав на вже оновлених поверхнях. Тож спершу виконайте усю брудну роботу, а потім розпочинайте наносити нові шпалери чи фарбу і так далі.

Стіни у стилі Loft – дешево та оригінально

Якщо стіни вашого помешкання цегляні, можна заощадити на новій штукатурці, ґрунтуванні та шпалерах. Все це просто не знадобиться, якщо вирішити оформити квартиру у модному нині стилі Loft. Для цього слід лише відчистити кладку від старої штукатурки і надлишків цементного розчину, прибрали пил віником, протерти стіни сухою ганчіркою і пофарбувати їх у будь-який колір. Наприклад, гарний вигляд матимуть стіни білого чи світло-сірого кольору. Можна дати волю фантазії та пофарбувати цеглу в різні кольори. Однак зважайте, що світлі відтінки візуально збільшують простір, а темні – зменшують.

Інтер'єр у стилі Loft / Фото: Unsplash

Заміна підлоги – варто чи ні

Якщо на підлозі вашої квартири чи будинку встановлений ламінат, не поспішайте його міняти. У магазині можна придбати відновлювальні засоби різних кольорів, які дозволять освіжити ламінат та навіть змінити його забарвлення.

Якщо на підлозі – радянський паркет у вигляді ялинки, його теж можна зберегти та оновити. Треба відчистити старе лакофарбове покриття, пропилососити залишки бруду, відшліфувати паркет і затонувати лаком. Зауважимо, ефектний та багатий вигляд мають темні відтінки, як-от темний горіх.

Фантазуйте

Щоб зробити оригінальний та яскравий ремонт, не обов'язково встановлювати дорогу натяжну стелю чи замовляти наливну підлогу. Іноді достатньо придбати різнобарвні фарби та довіритися власній фантазії. Спонтанні ідеї можуть перетворити приміщення на яскраве, затишне та комфортне житло, яке підійматиме вам настрій.

Ще одна ідея для дешевого оформлення: якщо мажте багато газет і журналів, спробуйте обклеїти ними стіни. Вони матимуть стильний, оригінальний вигляд за мінімальних витрат. А ще в цьому разі не доведеться поєднувати малюнки та хвилюватися через несумісність кольору стін із покриттям підлоги чи кольором стелі. Варіант з газетами та журналами підійде практично для будь-якого інтер'єру.

Фарбування стін / Фото: Unsplash

Нове життя для старих меблів

Починаючи ремонт, не поспішайте позбуватися від старих та набридлих меблів. Їм можна подарувати нове життя з мінімальними витратами. Наприклад, самотіймо можна відреставрувати старі дерев'яні стільці, зачистивши та покривши їх лаком. А м'які меблі можна перетягнути новою тканиною. Таким чином навіть можна змінити форму дивану чи крісел. Дерев'яні чи пластикові підлокітники можна перефарбувати в інший колір, скориставшись аерозольною фарбою в балончиках.

Окрім того, можна зробити нові меблі власники руками з підручних засобів. Для столів використовують пеньки, цеглу, пластикові ящики. Для диванів – дерев'яні палети і навіть металеві бочки. Вийде дуже бюджетно і не "як у всіх".

Стару шафу можна освіжити самоклейною плівкою та, прикрасивши її дверцята недорогими дзеркалами у повний зріст. А на скляні дверцята радянських шаф та сервантів можна нанести мозаїку, декупаж, або пофарбувати їх у соковиті відтінки, обклеїти самоклейною стрічкою.

Відновлена шафа / Фото з відкритих джерел

Щоб приховати від погляду різноманітні господарські предмети, можна власники руками зробити так звану шафа-купе. Просто прикріпіть листки ДСП, OSB-плит на спеціальні куточки, а полички приховайте тканинними ширмами.

На чому не можна економити під час ремонту квартири

Економити під час ремонту квартири не варто на таких речах:

професійність майстрів. Не варто замовляти послуги бригади, яка встановила найнижчу ціну. Звертайте увагу та кваліфікацію робітників;

електропроводка, газопровід, водогін, каналізація;

сантехніка: використовується інтенсивно, тож має бути надійною.

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