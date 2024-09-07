Ресторанна хитрість: як красиво нарізати варені яйця, щоб жовток не розкришився

Відварені яйця використовують в різних стравах. Однак, дуже часто навіть досвідчені кухарі стикаються з проблемою, що жовток починає кришитися, коли вони розрізають яйце навпіл. Це, звичайно, дуже псує зовнішній вигляд всієї страви.

В ресторанах можна побачити, що варені яйця дуже красиво нарізані. Їхні жовтки зазвичай цілі. В чому ж секрет? Виявляється все дуже просто.

Насамперед, дуже важливо правильно відварити яйця. Хоча цей процес здається нехитрим, проте не слід просто кидати їх у киплячу воду. Але саме цей етап є критичним для досягнення результату. Яйця потрібно поміщати в холодну воду, довести рідину до кипіння і одразу зменшити вогонь. На такому повільному вогні продукт вариться 8-10 хвилин. Тут все залежить від того, наскільки твердим має бути жовток.

Як тільки ви відварите яйця, швидко помістіть їх у підготовлену заздалегідь ємність з холодною водою, щоб зупинити процес готування. Додатково це полегшить вам процес очищення яйця від шкаралупи.

Також важливим для красивого нарізання відвареного яйця є достатньо гострий ніж. Також наготуйте ємність підходящого для ножа розміру. Ніж повинен мати тонке і довге лезо. Помістіть його у ємність з холодною водою. Додайте в рідину 1-2 кубиків льоду з морозилки. Саме вода з льодом відіграє в цьому лайфгаку найважливішу роль. Тому слід переконатися, що вона дійсно дуже холодна.

Перед тим, як розрізати кожне яйце, поміщайте ніж у холодну воду. Потримайте там лезо кілька секунд, щоб воно охолодилося. Холодне лезо допомагає зробити рівний і чіткий розріз з мінімальним ушкодженням жовтка.

Інколи буває, що жовток потрібно нарізати на менші шматочки. Цей метод також вам в цьому допоможе. Так ви збережете структуру жовтка, але робіть розрізи повільно, не поспішаючи.

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