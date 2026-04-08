ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

Легендарна паска Дарії Цвек: рецепт, який завжди вдається

Випічка Дарії Цвєк славиться бездоганним результатом, бо проста у виконанні, але вражає смаком і текстурою.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Паска / © Credits

Паска — це справжній символ Великодня. Серед десятків рецептів пасок є такі, що стали легендою і передаються з покоління до покоління. Таким є рецепт паски від відомої української кулінарки Дарії Цвек.

ТСН.ua підготував рецепт паски від легендарної кулінарки Дарії Цвєк.

Рецепт паски Дарії Цвєк підкорив не одне покоління господинь. Випічка виходить пухкою, ніжною, в міру вологою, довго не черствіє. Вона вдається навіть тим, хто пече вперше.

Інгредієнти

  • 1 кг борошна 1 кг (обов'язково просіяне)

  • 400 мл молока: 400 мл (тепле)

  • 10 жовтків

  • 70-100 г пресованих дріжджів

  • 200 вершкового масла

  • 300 г цукру

  • 100 г родзинок

  • ванільний цукор

  • цедра одного лимона

  • дрібка солі

Приготування

  1. Перш за все потрібно зробити опару. Розчиніть дріжджі у теплому молоці. Додайте одну столову ложку цукру і три столові ложки борошна - від загальної кількості. Залиште опару в теплому місці на 15-20 хв - поки не з’явиться пишна «шапка».

  2. У мисці розітріть жовтки з рештою цукру та дрібкою солі. Коли опара підійшла, додайте до неї жовтково-цукрову суміш, а також просіяне борошно.

  3. Починайте вимішувати тісто. Коли воно почне відходити від рук, поступово влийте розтоплене вершкове масло і ретельно вмішайте його.

  4. Додайте до тіста родзинки та терту цедру лимона. Після цього ще раз вимісіть тісто.

  5. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці. Воно має збільшитися в об’ємі у два-три рази.

  6. Коли тісто гарно підійшло, розпочніть формувати паски. Обімніть тісто. Форми заповнюйте на 1/3 висоти. Залиште підходити у формах ще на 40–60 хвилин.

  7. Перед випіканням змастіть верхівки пасок збитим жовтком.

  8. Випікайте у духовці за температури 200° перші 10–20 хвилин. Потім зменште температуру до 160–180° і допікайте ще 30–40 хвилин (залежно від розміру).

Нагадаю, ми ділилися старовинним рецептом паски від відомої кулінарки Ольги Франко.

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie