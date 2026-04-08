Легендарна паска Дарії Цвек: рецепт, який завжди вдається

Паска

Паска — це справжній символ Великодня. Серед десятків рецептів пасок є такі, що стали легендою і передаються з покоління до покоління. Таким є рецепт паски від відомої української кулінарки Дарії Цвек.

Рецепт паски Дарії Цвєк підкорив не одне покоління господинь. Випічка виходить пухкою, ніжною, в міру вологою, довго не черствіє. Вона вдається навіть тим, хто пече вперше.

Інгредієнти

1 кг борошна 1 кг (обов'язково просіяне)

400 мл молока: 400 мл (тепле)

10 жовтків

70-100 г пресованих дріжджів

200 вершкового масла

300 г цукру

100 г родзинок

ванільний цукор

цедра одного лимона

дрібка солі

Приготування

Перш за все потрібно зробити опару. Розчиніть дріжджі у теплому молоці. Додайте одну столову ложку цукру і три столові ложки борошна - від загальної кількості. Залиште опару в теплому місці на 15-20 хв - поки не з’явиться пишна «шапка». У мисці розітріть жовтки з рештою цукру та дрібкою солі. Коли опара підійшла, додайте до неї жовтково-цукрову суміш, а також просіяне борошно. Починайте вимішувати тісто. Коли воно почне відходити від рук, поступово влийте розтоплене вершкове масло і ретельно вмішайте його. Додайте до тіста родзинки та терту цедру лимона. Після цього ще раз вимісіть тісто. Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці. Воно має збільшитися в об’ємі у два-три рази. Коли тісто гарно підійшло, розпочніть формувати паски. Обімніть тісто. Форми заповнюйте на 1/3 висоти. Залиште підходити у формах ще на 40–60 хвилин. Перед випіканням змастіть верхівки пасок збитим жовтком. Випікайте у духовці за температури 200° перші 10–20 хвилин. Потім зменште температуру до 160–180° і допікайте ще 30–40 хвилин (залежно від розміру).

