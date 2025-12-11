Традиційний український калач: рецепти здобної випічки, яку століттями готували на Різдво

Різдво. / © ТСН.ua

Серед багатьох страв, яку здавна українці готували на Різдво, був калач. Він - символ цього великого свята - такий як кутя чи дідух. Його клали на стіл, усередину ставили свічку та смакували у перший день Різдва. Адже випічка дуже здобна, а до Святвечора ще тривав різдвяний піст.

ТСН.ua підготував рецепти калачів - більш традиційного та з начинкою.

Калач з медом та маком

Різдвяний калач зазвичай випікають без начинки, але щедро присипають маком та додають до тіста мед. Таку випічку вважають оберегом добробуту та злагоди. ТСН.ua ділиться рецептом кулінарки Валентини Саєнко.

Інгредієнти

500 г борошна

200 г молока

21 г живих дріжджів

80 г цукру

4 яєчні жовтки

100 г вершкового масла

1 с.т. меду

дрібка солі

мак для прикрашання

Приготування

Робимо опару. У мисці змішуємо цукор, дріжджі, тепле молоко та частину борошна. Залишаємо опару на 15 хвилин, аби підійшла. Після цього до опари додамо решту борошна, жовтки та мед. Все ретельно вимішуємо до однорідності та частинами почнемо вводити вершкове масло. Коли масло гарно з’єднається з масою, замішуємо тісто протягом 8-10 хвилин. Глютенова сітка, що розвивається за цей час, краще утримуватиме повітря, а тому калач буде більш пухким. Тісто має вийти еластичним і не липнути до рук. Накриваємо тісто і залишаємо у теплі щонайменше на годину, аби воно підросло. Поті ділимо його на дві частини. Розкачуємо «ковбаски» та скручуємо їх у косу. Викладаємо на деко та залишаємо на 20 хвилин. Калач змащуємо жовтком, додавши до нього ложку молока, а потім щедро обсипаємо маком. Випікаємо калач за температури 180°C приблизно 30- 35 хвилин - до появи гарної рум’яності.

Калач з маковою начинкою

Традиційні різдвяні калачі також готують з начинкою. Зазвичай, вона з маку, який з давніх-давен є символом родючості та достатку. ТСН.ua ділиться рецептом кулінарки Альони Московченко.

Інгредієнти для тіста

1 кг борошна

400 мл молока

200 г цукру

50 г живих дріжджів

180 г охолодженого вершкового масла

2 яйця

2 жовтки

10 г солі

Інгредієнти для макової начинки

150 г маку

200 мл молока

30 г вершкового масла

100 г цукру

1 ст. л. меду

Приготування тіста

У теплому молоці розчиняємо дріжджі та цукор. Потім додаємо все борошно, яйця, жовтки та сіль. Замішуємо тісто. Коли стане однорідним, поступово додаємо вершкове масло. Вимішуємо - доки масло повністю не розчиниться у тісті. Накриваємо тісто і залишаємо його підходити в теплому місці приблизно на 1 годину.

Приготування макової начинки

Сухий мак подрібнюємо у блендері, аби він став вологим. Перекладаємо мак до каструлі та заливаємо молоком. Ставимо каструлю з маково-молочною сумішшю на плиту та підігріваємо. Мак має повністю увібрати молоко. До гарячого маку додаємо цукор, масло і мед. Потім перебиваємо все до стану пасти, охолоджуємо і ставимо до холодильника.

Формування калача

Розділяємо тісто на дві частини. Розкачуємо кожну та змащуємо маковою начинкою. З кожної частини формуємо трубочки. Потім розрізаємо їх навпіл. Защіпаємо ь разом кінці чотирьох розрізаних трубочок і сплітаємо косу. Потім формуємо круглий калач. Викладіть калач до форми. Поставте до теплого місця на 30 хвилин, аби він підійшов. Випікаємо у духовці за температури 180°C протягом 20–25 хвилин. Потім накриваємо калач фольгою і випікаємо ще 10 хвилин.

Нагадаємо, ми писали про те, як святкували Святвечір наші предки. Напередодні Різдва, 26 грудня, за давньою традицією, родини збираються на особливу вечерю. Її називають по-різному — “Багатою кутею”, “Вілією”, “Віґілією”, але найвідоміша назва, яка об’єднує всі регіони — це Святвечір.