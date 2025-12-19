Домашній різдвяний кекс: рецепт, за яким хочеться випікати щороку

Реклама

Без сумніву — різдвяний кекс — справжня класика святкової випічки. У ній поєднуються цитрусова цедра, прянощі, цукати і горіхи. Тому кекс виходить насиченим та дуже ароматним. він — ідеальний варіант до різдвяної кави, чаю або як домашній подарунок, загорнутий у пергамент і присипаний цукровою пудрою.

ТСН.ua підготував рецепт різдвяного кексу від кондитерки Юліани Віліч.

Інгредієнти

Реклама

210 г борошна

70 г мигдального борошна

8 г розпушувача

210 г масла

200 г цукру

4 яйця

цедра одного лимона

цедра одного апельсина

3 г кориці

3 г меленого імбиру

3 г мускатного горіха

100 г апельсинових цукатів

100 г в’яленої чорниці

100 г в’яленої журавлини або вишні

100 г подрібненого фундука

Приготування

Вершкове масло кімнатної температури збиваємо з цукром. Маса має стати світлішою та збільшитися в об’ємі. Додаємо цедру, перемішуємо. Поєднуємо борошно, розпушувач, корицю, мускатний горіх та імбир та мигдалеве борошно. Після цього поступово з’єднуємо сухі інгредієнти зі збитим маслом. Додаємо цукати, сухофрукти та горіхи. Вимішуємо лопаткою, щоб сухофрукти добре розподілились по тісту. Викладаємо тісто до форми для кексу. Випікаємо у духовці, яка розігріта до 165 градусів, близько 60 хвилин. Коли кекс охолоне, можна щедро посипати цукровою пудрою. Випічку можна загорнути у пергамент Вона може зберігатися до двох тижнів.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом різдвяного англійського кексу, що підкорює з першого шматка. Його печуть заздалегідь, аби до Різдва він вистоявся і набув свого особливого смаку і аромату.