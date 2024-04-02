Революційне космічне дослідження повністю змінює наше уявлення про модель Всесвіту

Згідно з сучасною теоретичною моделлю Всесвіту, виділяють три фундаментальних види матерії: "нормальна матерія", "темна матерія" і "темна енергія". Однак, нове космічне дослідження ставить це під сумнів.

В журналі The Astrophysical Journal було опубліковане дослідження Університету Оттави, яке кидає виклик тій моделі Всесвіту, яку ми знаємо, вказуючи, що в ній, насправді, немає місця темній матерії.

Термін "темна матерія" в космології означає все те, що, здається, не взаємодіє з електромагнітним полем чи світлом, або те, що пояснюється лише силою гравітації. Ми його не знаємо і не бачимо, але воно допомагає зрозуміти, як саме поводяться зірки, галактики і планети.

Нова модель

Професор фізики на факультеті природничих наук Раджендра Гупта використав комбінацію теорії "втомленого світла" (TL) (модель CCC+TL) та теорій коваріантних констант зв’язку (CCC), щоб дійти такого висновку. Ця модель поєднала в собі дві ідеї — про те, як світло втрачає енергію, коли воно подорожує на велику відстань, і про те, як сили природи зменшуються протягом космічного часу. Після перевірки стало зрозуміло, що модель збігається з декількома спостереженнями, зокрема, про еволюцію світла від часів раннього Всесвіту та розподілення галактик.

Завдяки такому відкриттю переважаюче розуміння Всесвіту ставиться під сумнів. Адже воно передбачає, що приблизно 27% його складається з темної матерії та менше ніж 5% зі звичайної матерії, яка залишається темною енергією.

Чи дійсно для існування Всесвіту потрібна темна матерія

Гупта пояснив, що результати дослідження допомогли підтвердити, що попередня робота вчених (йдеться про "Спостереження раннього Всесвіту JWST і космологія ΛCDM") що вік Всесвіту дійсно становить 26,7 мільярда років, а для його існування не потрібна темна матерія. Нагадаємо, що в стандартній космології прискорене розширення Всесвіту було спричинене темною матерією. Насправді ж, воно відбувається не через темну енергію, а через ослаблення сил природи під час розширення.

Дослідник також проаналізував дані, отримані з останніх робіт про розподіл галактик за низького червоного зміщення і кутовий розмір звукового горизонту за високого червоного зміщення ("червоне зміщення" — коли світло зміщується до червоної частини спектра).

За словами вченого, існує кілька статей, які ставлять під сумнів існування темної матерії взагалі, але його стала першою, яка повністю довела, що вона не існує в космологічному значенні. При цьому вона узгоджується з ключовими космологічними спостереженнями, що були підтверджені раніше.

Це відкриття створює нові шляхи для дослідження фундаментальних властивостей Всесвіту, заперечуючи потребу темної матерії та надаючи докази для формування нової космологічної моделі.

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