- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 474
- Час на прочитання
- 1 хв
"Рейки, рейки, шпали, шпали": як звучить українською популярна радянська лічилка
Це відома дитяча лічилочка, яка з’явилася на світ на початку ХХ століття, її точний автор, на жаль, не відомий.
Лічилка була дуже популярною за радянських часів, а також після розвалу Союзу на всьому пострадянському просторі. Її використовували тоді, коли робили діткам масаж. Українська психологиня Наталія Худімова запропонувала український варіант лічилочки. Про це йдеться у відео ТікТок ресурсу «РБК-Україна».
І тепер текст лічилки звучить ось так:
«Рейки, рейки, шпали, шпали…
Їхав поїзд із Полтави.
Ось віконце відчинилось –
І горошки покотились.
Йшли курчата, ціпу-ціпу,
Дзьобали собі на втіху.
А за ними гусенята,
Теж пощипують завзято.
Далі йшла сім’я слонів,
Тупали, аж гай шумів.
Далі бігло ведмежа
І спіймало нам вужа.
Далі йшов до нас вовчок
І вкусив нас за бочок.
Далі йшла до нас лисичка
З пишним хвостиком сестричка.
Ось директор, молодець,
Стіл поставив і стілець.
І друкує на машинці
Лист малесенькій дитинці:
“Любий синку! Любий Хлопчик!
Висилаю жовтий горщик.
На нім сонячні бочки
І на денці — крапочки”».