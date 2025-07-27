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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

"Рейки, рейки, шпали, шпали": як звучить українською популярна радянська лічилка

Це відома дитяча лічилочка, яка з’явилася на світ на початку ХХ століття, її точний автор, на жаль, не відомий.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як популярна радянська лічилочка звучить українською

Як популярна радянська лічилочка звучить українською / © www.freepik.com/free-photo

Лічилка була дуже популярною за радянських часів, а також після розвалу Союзу на всьому пострадянському просторі. Її використовували тоді, коли робили діткам масаж. Українська психологиня Наталія Худімова запропонувала український варіант лічилочки. Про це йдеться у відео ТікТок ресурсу «РБК-Україна».

І тепер текст лічилки звучить ось так:

«Рейки, рейки, шпали, шпали…

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось –

І горошки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята,

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім’я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

Далі бігло ведмежа

І спіймало нам вужа.

Далі йшов до нас вовчок

І вкусив нас за бочок.

Далі йшла до нас лисичка

З пишним хвостиком сестричка.

Ось директор, молодець,

Стіл поставив і стілець.

І друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

“Любий синку! Любий Хлопчик!

Висилаю жовтий горщик.

На нім сонячні бочки

І на денці — крапочки”».

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Дата публікації
Кількість переглядів
474
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