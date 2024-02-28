Рейтинг найзаможніших мерів України: хто виграв перегони на кількість нерухомості

На початку січня 2024 року українці нарешті змогли отримати доступ до публічних декларацій українських чиновників, яких зобов’язали подати звітність про власні доходи за 2021 та 2022 роки.

З публічних декларацій стало відомо, хто з очільників великих українських міст і голів усіх обладміністрацій має найбільші статки, багато квартир і машин, а кого утримують заможні дружини.

Про це пише видання NV.

Перше місце: Анатолій Бондаренко, мер Черкас

Мер Черкас Анатолій Бондаренко та його дружина Валерія мали 8 квартир та житлових будинків. Водночас частину нерухомості вони отримали саме 2022 року, коли почалась велика війна.

Зокрема, 27 лютого того року Бондаренко став власником житлового будинку на 85 кв. м, житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами на 74 кв. м, нежитлової будівлі з надвірними будівлями та спорудами на 269 кв. м, двох земельних ділянок площею 33 га та 1,7 га, майна пайового фонду у селищі міського типу Лисянка Черкаської області, а також квартири на 143 кв. м та двох гаражів у Черкасах.

Варто зазначити, що саме 27 лютого 2022 року Бондаренко отримав 8 об'єктів нерухомого майна та грошові кошти за майно пайового фонду у спадок. А від червня 2022-го дружина та діти Бондаренка могли користуватися квартирою на 70 кв. м в Іспанії.

До того ж, окрім отриманої тоді нерухомості, Бондаренко мав житловий будинок на 178 кв. м у Лисянці, а в спільній частковій власності подружжя була ще й квартира на 111 кв. м у Черкасах.

Дружина Бондаренка мала 10 земельних ділянок в Черкаській області та житловий будинок з нежитловими приміщеннями у Лисянці.

У спільній частковій власності дружини Бондаренка значився у 2022-му житловий будинок на 276 кв. м, земельна ділянка на 936 кв. м та нежитлові будівлі на 389 кв. м у Черкасах. Окрім того, жінка орендувала земельну ділянку на майже 1,2 га у Черкасах.

Подружжя Бондаренків та їхні діти також могли користуватися земельною ділянкою на 1,6 га у Лисянці.

У травні 2022 року дружина мера Черкас також стала власницею будинку відпочинку з господарськими будівлями у селищі Сокирна, але на той момент він ще будувався.

Друге місце: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім разом із дружиною Юлією станом на кінець 2022 року володів 7 квартирами у Миколаєві.

Особисто Кім мав п’ять квартир: на 116, 73 та 49 кв. м та дві - по 84 кв. м. А разом з дружиною володів ще однією квартирою на 103 кв. м. Водночас Юлія Кім мала у власності ще й квартиру площею 58 кв. м.

Віталій Кім також мав нежитлове приміщення на 294 кв. м.

Третє місце: Руслан Запарюк, голова Чернівецької ОВА

Руслан Запарюк та його дружина Наталія мали у власності 6 квартир. Зокрема, сам голова ОВА мав часткову власність на квартиру площею майже 50 кв. м у Чернівцях. У його дружини було чотири квартири у Чернівцях: на 61, 58 та дві по 49 кв. м. В об'єктах незавершеного будівництва у жінки також значилась квартира на 205 кв. м у Чернівцях.

Четверте місце: Борис Філатов, мер Дніпра

Борис Філатов разом із дружиною Мариною мали у власності 5 житлових об'єктів.

Згідно з декларацією-2022, сам мер мав квартиру на 279 кв. м у Дніпрі та житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами на 1395 кв. м у місті Підгородне Дніпропетровської області. Його дружина володіла квартирою на 212 кв. м у Києві, квартирою на 824 кв. м у Дніпрі та житловим будинком з господарчими будівлями і спорудами на 462 кв. м у селі Орлівщина Дніпропетровської області.

Окрім того, мер мав дві земельні ділянки у Підгорному — на 6 тис. та 1200 кв. м. Дружина Філатова також володіла трьома ділянками в Орлівщині площею 2500, 1872 та 1632 кв. м. Крім того, подружжя могло користуватися ділянкою на 22 тис. кв. м у Підгородному.

Вони також мали три нежитлові приміщення у Дніпрі та одне — в Смеїзі.

Окрім того, у спільній частковій власності дружини Філатова значилося дві земельні ділянки у Дніпрі - на 1378 та 442 кв. м та громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами — база сімейного відпочинку на 2027 кв. м у Підгорному.

П’яте місце: Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА

Голова Кіровоградської ОВА задекларував низку нерухомості у селі Суботці Кіровоградської області - три житлові будинки (на 118, 46 та 45 кв. м), дачний будинок на 67 кв. м, а також 11 земельних ділянок (площею від 75 кв. м до 2,5 га).

Шосте місце: Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА

Згідно з декларацією, голова Житомирської ОВА власної нерухомості немає, але він потрапив у рейтинг NV завдяки квартирам своєї дружини Олени Горбатюк-Бунечко. Остання у 2022-му була власницею трьох квартир у Львові - на 67, 37 та 25 кв. м. Жінка також мала у частковій власності квартиру на 104 кв. м у Львові.

Сам же Бунечко орендував ще одну квартиру на 107 кв. м у Житомирі.

Нагадаємо, 31 січня сплив термін для подання декларацій державними службовцями, зокрема нардепами, за 2021-й та 2022-й роки. Так, за 2022 рік народні депутати задекларували 134 нові транспортні засоби, крім 304-х, які вони мали. З них 109 депутатів набули хоча б одне нове авто. Попри це, чверть народних обранців машин не мають або не подали декларацій. Детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.

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