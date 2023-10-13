Результат за 1 день: як позбутися молі раз і назавжди без хімії

Міль восени наполегливо лізе в будинок чи квартиру, шукаючи тепла. Ця комаха здатна зіпсувати улюблений одяг, а тому з нею краще боротися відразу.

Експерти французької споживчої організації Que Choisir стверджують, що найбажанішими "смаками" для молі є мохер, шерсть, альпака, ангора, шовк, кашемір, пір'я та хутро. Загадом це ті матеріали, які містять кератин і білок. А ось синтетика молі не подобається.

Однак будь-які тканини стануть для шкідника ще привабливішими, якщо на них залишаються сліди поту, шкіри, жиру, тому, насамперед, важливо складати до шафи лише чисті речі.

Одна самка за своє досить недовге життя може в середньому відкласти від 30 до 200 яєць. Волокнами живляться саме гусениці, які вилупилися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як раз і назавжди позбутися конденсату на вікнах.

Найефективніші засоби від молі: народні рецепти

Експерти з Que Choisir протестували як народні засоби, так і хімію. Вони дійшли висновку, що обидва варіанти працюють однаково ефективно. Тому, якщо ви не хочете використовувати в квартирі хімію, можна звернути увагу на природні відлякувачі молі.

Для відлякування молі найчастіше використовуються рослини чи спеції з різким запахом. Він перебиває запах кератину і білка, тому шкідники просто не виявляють бажання відкладати яйця в вашій шафі.

Як позбутися молі раз і назавжди / Фото: pixabay.com

Найкращими засобами від молі виявилися: гілочка лаванди, лаврові листи, розмарин, чебрець, гвоздика. Їх експерти радять змінювати раз на місяць.

Цікаво, що найефективнішим засобом виявилася зовсім не лаванда, а гвоздика. Цього запаху шкідник зовсім не переносить через евгенол, який міститься в олії цієї рослини і є натуральним інсектицидом.

Тому, щоб позбутися молі, просто покладіть у шафу невеликий контейнер зі жменею сухих бутонів гвоздики. А щоб посилити ефект, можете встромити їх у апельсин.

Як ефективно вивести міль: чек-лист

Отже, крім того, що у шафу потрібно класти лише чисті, випрані речі, запам'ятайте ще кілька важливих порад:

Краще окремо зберігати шовкові, шерстяні та інші вразливі матеріали, обов'язково кладіть їх у щільні пакети чи контейнери. Періодично витрушуйте всі речі, які висять у шафі, тому що яйця і личинки легко струшуються.

Якщо ви вже виявили у шафі "вогнище" молі, відразу виперіть всі речі, які там лежали, за температури не менше 60 градусів. Делікатні тканини краще відправити до морозильної камери на кілька годин. Холод і гаряча вода знищать личинки та яйця.

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