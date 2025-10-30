- Дата публікації
Результати опитування шокують: 60% дітей йдуть до школи в підгузках
Шестеро з десяти батьків у Великій Британії не хочуть привчати дітей до горщика перед початком навчання у школі. Про це свідчать результати опитування уряду.
Шестеро з десяти батьків у Великій Британії не вважають за потрібне привчати своїх дітей до туалету перед початком навчання у школі. Тож деякі діти йдуть до школи в підгузках.
Про це свідчать результати опитування уряду, інформує The Sun.
Крім того, близько 64% батьків вважають, що їхнім дітям не потрібно вміти зосереджуватися на завданні протягом десяти хвилин до початку формальної освіти в чотири роки. А 70% кажуть, що для їхніх дітей неважливо знати, як користуватися ножем і виделкою.
Також половина батьків не вважає важливим, щоб їхні діти вміли говорити реченнями до початку навчання у школі. Ще 60% не вважають, що хлопчики й дівчатка повинні вміти розпізнавати будь-які цифри чи літери.
Міністерство освіти країни запустило онлайн-довідник «Найкращий старт у житті», щоб вирішити проблеми, пов’язані з тим, що вчителі тепер змушені виконувати роль батьків-замінників, одночасно поєднуючи навчання з традиційними заняттями.
За підтримки Національної служби охорони здоров’я (NHS) посібник пропонуватиме поради щодо режиму годування і сну, розвитку мовлення, етапів розвитку дитини та доступу до місцевих послуг з догляду за дітьми. Національна асоціація профспілки директорів шкіл попередила, що керівники та персонал шкіл усе частіше виконують роль вчителів, соціальних працівників і консультантів одночасно.
