Режим прання, який вкорочує життя вашого одягу — і ви вмикаєте його щодня
Багато хто навіть не задумується, який режим прання обирає. Здається, чим інтенсивніше — тим чистіше.
Але насправді один із найпопулярніших режимів щодня руйнує ваш одяг, роблячи тканини тоншими, тьмяними та деформованими.
Найшкідливіший режим — “швидке прання”
Зручний, економний, і ми запускаємо його ледь не щодня. Проте саме він здатен завдати найбільшої шкоди вашим речам. Через короткий цикл барабан обертається активніше, віджим сильніший, а тканина не встигає “відпочити” у воді.
Результат: волокна зношуються швидше, одяг втрачає форму, а тонкі тканини можуть розтягуватися або кошлатитися.
Чому “швидке прання” руйнує одяг
Проблема не лише у тривалості циклу, а в поєднанні кількох факторів:
висока інтенсивність обертання барабана;
сильне віджимання;
недостатнє розчинення мийних засобів;
погане виполіскування тканин.
Одяг начебто чистий, але з часом виглядає зношеним. Найбільше страждають:
футболки та блузи з тонкої тканини;
синтетичні речі;
вироби з принтами;
спідня білизна.
Такі речі потребують делікатнішого підходу.
Який режим обрати, щоб зберегти одяг
Для щоденного прання краще обирати:
“бавовна” або “змішана білизна” з нижчою температурою;
делікатне прання для тонких тканин;
менше віджимання.
Такі режими займають трохи більше часу, але значно бережливіші до тканин і подовжують життя вашого одягу.