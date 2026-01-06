ТСН у соціальних мережах

Режим прання, який вкорочує життя вашого одягу — і ви вмикаєте його щодня

Багато хто навіть не задумується, який режим прання обирає. Здається, чим інтенсивніше — тим чистіше.

Який режим прання псує одяг найчастіше

Який режим прання псує одяг найчастіше / © pexels.com

Але насправді один із найпопулярніших режимів щодня руйнує ваш одяг, роблячи тканини тоншими, тьмяними та деформованими.

Найшкідливіший режим — “швидке прання”

Зручний, економний, і ми запускаємо його ледь не щодня. Проте саме він здатен завдати найбільшої шкоди вашим речам. Через короткий цикл барабан обертається активніше, віджим сильніший, а тканина не встигає “відпочити” у воді.

Результат: волокна зношуються швидше, одяг втрачає форму, а тонкі тканини можуть розтягуватися або кошлатитися.

Чому “швидке прання” руйнує одяг

Проблема не лише у тривалості циклу, а в поєднанні кількох факторів:

  • висока інтенсивність обертання барабана;

  • сильне віджимання;

  • недостатнє розчинення мийних засобів;

  • погане виполіскування тканин.

Одяг начебто чистий, але з часом виглядає зношеним. Найбільше страждають:

  • футболки та блузи з тонкої тканини;

  • синтетичні речі;

  • вироби з принтами;

  • спідня білизна.

Такі речі потребують делікатнішого підходу.

Який режим обрати, щоб зберегти одяг

Для щоденного прання краще обирати:

  • “бавовна” або “змішана білизна” з нижчою температурою;

  • делікатне прання для тонких тканин;

  • менше віджимання.

Такі режими займають трохи більше часу, але значно бережливіші до тканин і подовжують життя вашого одягу.

