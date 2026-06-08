"Режим зради": жінка пояснила, які налаштування телефону найчастіше використовують невірні партнери

Які додатки можуть приховувати листування / © Unsplash

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Смартфони та приховані функції месенджерів дедалі частіше допомагають людям приховувати зради.

Про це розповіла мешканка Лос-Анджелеса Керрі, історію якої опублікувало Daily Mail.

За її словами, вона помітила, що з телефону партнера почали зникати цілі листування. Чоловік видаляв повідомлення, однак забув про синхронізацію з iPad, який лежав біля ліжка.

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«Він видалив усе зі свого телефону. Але забув про iPad на тумбочці», — розповіла жінка.

Саме там вона знайшла місяці листування, інформацію про нічні зустрічі та бронювання ресторанів, про які раніше нічого не знала.

Режим зради: що таке affair mode

У матеріалі йдеться про так званий «режим зради» — набір функцій і застосунків, які дозволяють приховувати спілкування та цифрові сліди.

Керрі з’ясувала, що її партнер активував у WhatsApp функцію автоматичного видалення повідомлень. Завдяки цьому листування зникало через певний час.

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Згодом вона також виявила, що чоловік мав роман з її найкращою подругою.

«Я знайшла спільний Google-документ між ним і моєю подругою зі школи. Там було все — повідомлення, плани, фото», — сказала жінка.

Які застосунки можуть приховувати листування

Технічна експертка Кім Командо пояснила, що одним із найпоширеніших способів приховування інформації є спеціальні застосунки, замасковані під звичайні програми.

Наприклад, деякі застосунки мають вигляд як калькулятор, але після введення PIN-коду відкривають приховані фото, чати або журнал дзвінків.

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Серед таких програм вона назвала:

Calculator Pro+;

Calculator Vault;

Secret Calculator.

Автовидалення повідомлень і приховані чати

У WhatsApp та інших месенджерах існує функція автоматичного видалення повідомлень через 24 години, 7 днів або 30 днів.

Також користувачі можуть:

приховувати сповіщення від окремих контактів;

блокувати чати за допомогою Face ID або PIN-коду;

прибирати застосунки з головного екрана без їх видалення.

На iPhone це можна зробити через меню «Remove from Home Screen», після чого програма залишається встановленою, але не відображається на екрані.

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Водночас автори матеріалу наголошують, що такі функції не завжди свідчать про зраду, адже дехто просто прагне більшої приватності. Якщо ж виникають підозри, найкращим рішенням залишається відверта розмова.

Нагадаємо, покоління зумерів масово повертається до кнопкових і стаціонарних телефонів. Люди, які виросли зі смартфоном у руці, раптом почали мріяти про кнопкові телефони, дротові слухавки та життя без нескінченних сповіщень.

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