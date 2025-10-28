Режими прання, які не приносять жодної користі та псують одяг: про них треба забути назавжди

Які режими прання не приносять користі / © Freepik

Сучасні пральні машини мають десятки програм, і здається, що кожна з них потрібна. Та насправді багато режимів — лише маркетинговий трюк виробників. Вони не приносять користі, а іноді навіть псують одяг або витрачають надто багато ресурсів. Щоб речі служили довше, а рахунки за електрику не зростали, важливо знати, які програми прання краще вимкнути назавжди.

Які режими прання не приносять жодної користі, а лише псують речі

«Суперпрання» або «Інтенсивне прання». Багато господинь вважають, що чим довше крутиться барабан, тим чистішими будуть речі. Але насправді цей режим призначений для сильно забрудненого робочого одягу, а не для звичайної білизни. Під час «суперпрання» тканина довше перебуває у гарячій воді та активному віджиманні, через що волокна швидко зношуються, кольори тьмяніють, а форма речей псується. Краще вибирати стандартне прання за 40°C або «Еко» — ці режими делікатніші та економніші.

«Попереднє прання». Ця функція потрібна лише для дуже брудних речей, наприклад, після роботи в саду чи на будівництві. Якщо ви додаєте попереднє прання до звичайного циклу, то даремно витрачаєте воду, електроенергію та пральний порошок. У більшості випадків одного стандартного циклу цілком достатньо, щоб повністю випрати білизну.

«Прання за 90°C». Колись цей режим використовували для кип’ятіння постільної білизни, але сучасні пральні засоби ефективні навіть за 40°C. Висока температура не тільки споживає в кілька разів більше електроенергії, а й швидко руйнує структуру тканини. До того ж, таке прання не завжди безпечне для сучасних синтетичних матеріалів. Краще вибирати прання за 40-60°C, цього достатньо навіть для знищення бактерій.

«Швидке прання». Режим «15-25 хвилин» створений лише для освіження одягу, а не для повного очищення. Якщо завантажити в барабан багато речей або важкі тканини, наприклад, махрові рушники чи джинси, порошок просто не встигне розчинитися, а вода не проникне у волокна. У результаті речі залишаються напівбрудними, а запах вологи з’явиться вже після першого сушіння.

«Додаткове полоскання» без потреби. Багато людей вмикають його про всяк випадок, особливо якщо здається, що порошок не вимився. Та за використання якісних засобів цей етап не потрібен. Зайве полоскання — це лише додаткове навантаження на машину, витрата води і подовження часу прання.

Щоб продовжити життя пральній машині, не варто перевантажувати барабан і використовувати всі режими. Найефективніший варіант для більшості речей — прання за 40°C з повним циклом і мінімумом обертів віджимання.