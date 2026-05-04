РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу»: де пошкоджено об’єкти і зупинено виробництво

У компанії наголошують, що росіяни посилили удари по потужностяї «Нафтогазу», а тому є ризики для підготовки до зими.

Нафтогаз.

Нафтогаз / © УНІАН

Протягом минулої доби російська армія атакувала п’ять інфраструктурних об’єктів НАК «Нафтогаз» у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що через пошкодження обладнання довелося зупинити виробничі процеси.

«Росіяни збільшують кількість атак на виробничі підприємства „Нафтогазу“. Це ускладнює підготовку до зими, та ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки», — додали в НАК.

Як повідомлялося, днями армія РФ атакувала об’єкти «Нафтогазу» у трьох областях — Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській. Зокрема, на Запоріжжі через влучання авіабомби було пошкоджено газопровід. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання.

