Що робити з помідорами у відкритому ґрунті одразу після дощів: профілактика та лікування фітофтори, хлорозу

Жовтіє листя помідорів

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Негода, особливо тривалі дощі, можуть стати справжнім випробуванням для томатів, що ростуть у відкритому ґрунті. На відміну від тепличних рослин, які перебувають у більш контрольованих умовах, вуличні томати потерпають від надмірного зволоження, що може призвести до низки проблем — від нестачі поживних речовин до розвитку небезпечних захворювань. У цьому матеріалі ми розглянемо основні загрози, які виникають після затяжних дощів, та ефективні способи їх подолання для збереження вашого врожаю.

Жовтіє листя помідорів: нестача азоту та хлороз

Однією з перших проблем, з якою стикаються томати після сильних дощів, є вимивання азоту з ґрунту. Велика кількість води буквально вимиває цей важливий елемент живлення, що одразу ж позначається на стані рослин. Типовою ознакою нестачі азоту є пожовтіння нижніх листків. Якщо ви помітили такий симптом після дощів, необхідно терміново поповнити запаси азоту в ґрунті. Для цього можна використати розчин курячого посліду, коров’яку або спеціальні мінеральні добрива з підвищеним вмістом азоту, призначені для підживлення овочевих культур.

Іншою поширеною проблемою є хлороз, що проявляється пожовтінням верхівкової частини рослин. Ця проблема виникає через те, що надмірна кількість вологи блокує надходження заліза до рослини. Залізо є життєво важливим елементом, необхідним для процесів окислення та загального розвитку томатів. Для швидкого усунення хлорозу рекомендується провести позакореневе підживлення будь-яким залізовмісним препаратом, наприклад, хелатом заліза або фериленом. Існують також спеціальні формули заліза, розроблені саме для обробки рослин по листу.

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Ущільнення ґрунту та проблеми з диханням коренів

Якщо ґрунт на вашій ділянці не замульчований, тривалі дощі можуть призвести до ущільнення верхнього шару. Це значно ускладнює доступ кисню до кореневої системи рослин. Погіршення аерації ґрунту негативно впливає на роботу коренів, їхню здатність поглинати поживні речовини, що загальмовує ріст і розвиток томатів. Для відновлення нормального газообміну необхідно провести легке розпушування поверхневого шару ґрунту, обережно руйнуючи кірку, що утворилася.

Фітофтора — головна загроза після дощів

Однак, усі вищезгадані проблеми є менш небезпечними порівняно з ризиком розвитку грибкових захворювань, особливо фітофторозу. Після дощів на поверхні рослин тривалий час зберігається підвищена вологість, що створює ідеальні умови для проростання спор грибків. Інкубаційний період фітофтори становить лише кілька днів, і за цей час хвороба може швидко укорінитися та почати вражати рослини.

Крім того, томати у відкритому ґрунті часто зазнають механічних пошкоджень від граду. Ці пошкодження стають відкритими воротами для проникнення інфекцій всередину рослин, значно підвищуючи ризик захворювань.

Саме тому, після періоду затяжних дощів, невідкладним заходом є проведення профілактично-лікувальної обробки томатів. Навіть якщо ви проводили обприскування тиждень тому, після дощів його ефективність знижується на 90%.

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Ефективні препарати для захисту томатів від фітофторозу та інших захворювань: радять експерти

Для захисту томатів від комплексу хвороб, включаючи фітофтороз, експерти рекомендують використовувати препарати системно-контактної дії. Одним з таких засобів є Доміл Gold MC, який містить дві діючі речовини та ефективно захищає і лікує рослини. Важливо, що контактна діюча речовина — манкоцеб — не впливає на процеси цвітіння та зав’язування плодів, тому цей препарат можна використовувати навіть на квітучих томатах.

Якщо ж ваші томати ще не цвітуть, більш потужний захист може забезпечити препарат Редоміл Gold R. Його особливістю є контактна діюча речовина — хлорокис міді, але в новій, більш дієвій формулі порівняно зі звичайними мідьвмісними препаратами. Редоміл Gold R здатний швидко викорінити хворобу на початковій стадії розвитку. Проте, слід пам’ятати, що обробку цим препаратом не рекомендується проводити під час цвітіння.

При проведенні обприскування необхідно ретельно обробити всю поверхню рослин — листки, стебла, а також поверхню ґрунту навколо кущів, оскільки збудники хвороб можуть перебувати і там.

Першочергові дії після дощів для томатів відкритого ґрунту

Підживлення азотом при появі пожовтіння нижніх листків.

Обробка залізовмісними препаратами при пожовтінні верхівкової частини рослин.

Легке розпушування ґрунту для відновлення доступу кисню до коренів.

Профілактично-лікувальна обробка фунгіцидами для захисту від грибкових захворювань.

Вчасне проведення цих простих, але важливих заходів допоможе вашим томатам успішно пережити наслідки негоди, зберегти здоров’я та забезпечити багатий врожай. Пам’ятайте, що профілактика завжди краща за лікування, особливо коли йдеться про такі підступні захворювання, як фітофтороз.

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