Риба та м’ясо будуть смачні, неначе з ресторану: додайте цей секретний інгредієнт

Багато господинь після відвідування ресторану намагаються відтворити дегустовані страви на своїй кухні. Однак мало кому вдається досягти такого досконалого смаку й вишуканого зовнішнього вигляду м’яса чи риби. То в чому ж тут секрет? Професійні кухарі, як пише ресурс "Патріоти України", використовують секретний інгредієнт для приготування страв із цих продуктів і радо поділилися своїм кулінарним трюком.

Як правильно приготувати м’ясо та рибу, щоб були смачними, як у ресторані

Найголовніше, що треба зробити, це вибрати максимально якісні та свіжі продукти. Інакше їхній смак не буде довершеним. Однак, є ще маленька хитрість, про яку варто пам’ятати всім господиням. Багато хто не знає, однак насичений смак м’яса та риби з ресторану залежить від маринування. Зазвичай всі використовують стандартний набір для маринаду – спеції чи трави, лимонний сік та соєвий соус.

Та якщо додати до маринаду трохи звичайного цукру, страва одразу заграє новими смаковими відтінками. Достатньо лише чайної ложки — тоді маринад не буде занадто солодким. Такий інгредієнт дасть утворитися хрумкій золотавій скоринці та повністю розкриє смак м’яса і риби.

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